В ночь на 28 августа Россия осуществила массированную атаку на Украину ракетами и "Шахедами". Под ударом террористов в очередной раз оказались жилые дома. К сожалению, много жертв и пострадавших, среди них дети.

О последствиях массированной атаки 28 августа, новых военных преступлениях россиян, ситуации на фронте – главном за 1282 сутки полномасштабной войны сообщает 24 Канал.

Обратите внимание Массированная атака на Киев "Шахедами" и ракетами: что известно о пострадавших и жертвах