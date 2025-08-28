Массированная атака на Украину, удар по многоэтажке в Киеве: хронология 1282 дня войны

О последствиях массированной атаки 28 августа, новых военных преступлениях россиян, ситуации на фронте – главном за 1282 сутки полномасштабной войны сообщает 24 Канал.
Благодаря слаженным действиям железнодорожников возгорание на объекте удалось ликвидировать. Один поезд существенно поврежден.
Количество пострадавших в результате террористической атаки России возросло до 48. Из них 10 погибших.
В ночь на 28 августа Россия запустила по Украине 629 средств воздушного нападения:
По предварительным данным, противовоздушной обороной сбито/подавлено 589 воздушных целей:
Зафиксировано попадание ракет и ударных БПЛА на 13 локациях, падение сбитых (обломки) на 26 локациях.
Воздушная атака продолжается, ПВО продолжает боевую работу по уничтожению вражеских целей.
Дроны атаковали ряд объектов в России. Под ударами, в частности, оказались одни из крупнейших НПЗ страны-агрессора.
Вспыхнул пожар на территории Новокуйбышевского нефтеперерабатывающего завода в Самарской области.
Также под удар попал Афипский НПЗ в Краснодарском крае.
Президент подчеркнул, что в Киеве продолжается разбор завалов обычного жилого дома после российского удара.
Очередной массированный удар против наших городов и общин. Опять убийства,
Украинский лидер сообщил о по меньшей мере 8 погибших. Среди них ребенок. Президент выразил соболезнования всем родным и близким.
Также сообщил, что люди до сих пор могут быть под завалами. Десятки раненых.
Эти сегодняшние российские ракеты и ударные дроны являются четким ответом всем в мире, кто неделями и месяцами призывал к прекращению огня и к реальной дипломатии. Россия выбирает баллистику, а не стол переговоров. Выбирает продолжать убийства, а не заканчивать войну,
Президент подчеркнул, это означает, что Россия до сих пор не боится последствий. Агрессор до сих пор пользуется тем, что по крайней мере часть мира закрывает глаза на убитых детей и ищет оправданий для Путина.
Мы ожидаем реакции Китая на то, что происходит. Китай неоднократно призывал к нерасширению войны и к прекращению огня. Этого нет из-за России. Мы ожидаем реакции Венгрии. Смерть детей должна вызывать точно большие эмоции, чем что-либо,
Добавил, что Украина ожидает реакции каждого в мире, кто призывал к миру, а сейчас чаще молчит, чем занимает принципиальные позиции.
И уже точно время новых жестких санкций против России за все, что она делает. Уже сорваны все дедлайны, испорчены десятки возможностей для дипломатии,
Россия должна чувствовать свою ответственность за каждый удар, за каждый день этой войны.
В результате попадания российских целей в объекты энергетики сейчас обесточены 60 000 потребителей в 29 населенных пунктах Винницкой области.
Также есть повреждения жилых домов.
В Киеве продолжается разбор завалов обычного жилого дома после российского удара.
Известно уже о по меньшей мере 8 погибших. Среди них – ребенок.
Количество пострадавших возросло до 45 человек. Они получили травмы различной степени тяжести. По меньшей мере 30 человек госпитализировали в больницы.
Из-под завалов в Киеве удалось достать живыми 3 человек. Раздаются крики о помощи.
На Киев летели обманки, "Герберы", "Шахеды", баллистика, крылатые ракеты, "Кинжалы".
Последствия фиксируют на более 20 локациях в Дарницком, Днепровском, Соломенском, Шевченковском, Голосеевском, Оболонском и Деснянском районах,
Есть значительные повреждения в жилой застройке Дарницкого и Днепровского районов. В частности, в Дарницком Россия прямым попаданием уничтожила часть пятиэтажки.
На месте продолжается спасательная операция, пытаются деблокировать людей, извлечь из-под завалов,
Кроме того, пострадали 9-ти, 16-тиэтажные жилые дома, частный дом, парковка, детский сад.
В Днепровском районе повреждена жилая 25-этажка. Также вражеский попал во двор рядом с 9-тиэтажкой, горят авто. Десятки машин пострадали на нескольких локациях.
В Соломенском районе горел частный жилой дом. Пожар уже локализовали.
Шевченковский район также сильно пострадал. Повреждены несколько нежилых зданий, офисы, машины обычных киевлян.
В Голосеевском – уже утром произошло возгорание на нескольких локациях. Более 10 домов с выбитыми окнами, также пострадали машины.
В Деснянском – последствия фиксируют в нежилой зоне. Также есть повреждения в Оболонском.
Вместе по Киеву снова количество поврежденных объектов дойдет до сотни, выбитых окон – тысячи, повреждений получил торговый центр в центре города,
На нескольких локациях в разных частях Киева упали обломки сбитых целей. Спасатели прорабатывают каждую локацию.
За минувшие сутки украинские защитники и защитницы ликвидировали еще 880 оккупантов. Также уничтожили 500 единиц вражеской техники и вооружения.
Россия уже потеряла в полномасштабной войне против Украины более 1 079 000 бойцов.
Министр внутренних дел уточнил, что российские захватчики ударили по пятиэтажке на улице Бориспольской.
Подъезд уничтожен вражеской ракетой... Зашла примерно в районе 3 – 4 этажа пятиэтажки,
Спасатели нашли обломки ракеты, однако о ее типе сообщат военные и следователи СБУ.
На данный момент можем подтвердить гибель 3 человек на этой локации... Но есть информация, что здесь, как минимум, еще 3 тела могут находиться под завалами,
Российские войска осуществили целенаправленный удар по гражданскому пассажирскому подвижному составу.
Под ударом террористов был, в частности, парк скоростных поездов Интерсити+.
Россияне атаковали предприятие Запорожья. В результате удара вспыхнул пожар. Информация о пострадавших сейчас уточняется.
3 многоэтажки получили повреждения. Выбиты окна в квартирах и на лестничных клетках, повреждены балконы.
Россия ударила по территории Винницкой области. Из-за вражеской атаки обесточена железнодорожная инфраструктура, есть проблемы с движением поездов.
Зафиксирован взлет нескольких бортов Ту-95МС с аэродрома "Оленья".
Российские бомбардировщики движутся в направлении пусковых рубежей.
Неизвестные БПЛА атаковали оккупированный Крым. Взрывы прогремели сразу в нескольких городах.