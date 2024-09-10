Серце військової авіації: які два об'єкти були ціллю масованої атаки по Росії

У ніч на 10 вересня по Росії відбулася одна з наймасштабніших дронових атак. Попри заяви про збиття українських БпЛА, чимало дронів долетіло в ціль.

Найефективнішими могли виявитися удари не по самій Москві, а по Підмосков'ю, де розташоване дуже важливе стратегічне місто для Росії. Детальніше про головні цілі та наслідки атаки 24 Каналу розповів керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко.

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Важлива ціль

Московська область вночі на 10 вересня зазнала наймасовішої атаки з початку повномасштабної війни. БпЛА. Зі 144 дронів, які летіли на Росію, принаймні 20 були спрямовані саме на Московську область.

Під атакою, зокрема, опинився Жуковський – центр російської авіаційної науки.

"Жуковський" – серце російської військової та військово-транспортної авіації. Там знаходять і втілюють в життя нові рішення щодо двигунів, літаків, авіоніці. Там проводить навчання льотний склад російських ВПС. Об'єктів там насправді багато. Одна лиш злітно-посадкова смуга має 5000 метрів,

– наголосив Олександр Мусієнко.

Аеропорт "Жуковський", до речі, тимчасово зупинив роботу після атаки дронів. Для Росії – це, безумовно, дуже цінний об'єкт, а отже – важлива ціль і для України.

"Цілями для ударів мало стати два підприємства: "Агат", яке займається розробкою радіолокаційних головок наведення ракет та НІІ імені Тихомирова, який залучений до виробництва зенітно-ракетних комплексів малого і середнього радіуса дії… В разі успішного продовження таких атак на Жуковський, Росія занервує, мовляв, що ж буде з їхньою наукою та дослідженнями", – заявив Мусієнко.

Удари по Жуковському – настільки важливому місті для Росії, яке має безпосередній вплив на ведення війни – свідчать, що навіть довкола Москви російська ППО не є настільки ефективною, як про це розповідали.

Де розташований Жуковський: дивіться на карті

Що стане найбільшим репутаційним ударом для Путіна

Удари по Московській області, схоже, не надто збурюють росіян. Психологічний ефект, хоч і є, однак він не такий значний, а практичний – тобто безпосереднє знищення важливих цілей.

Якби дрони спалили Москву, то 80% Росії, якщо не більше, аплодували б цьому. У них всередині настільки велика ненависть до Москви і москвичів, то якби Москва хоч згоріла, то багато хто навіть оком би не змигнув,

– наголосив Мусієнко.

Доволі цікаво, що удари по Москві можуть бути не такими знаковими, як атаки по іншому російському місту.

"Для Путіна найбільший репутаційний удар буде згодом, бо, думаю, Москва та область – це не фінал. От коли буде атака ще по об'єктах Санкт-Петербурга, тоді це буде болючим репутаційним ударом. Це те, чого бояться. Петербург – це рідне місто Путіна, і там є багато цікавих об'єктів", – зауважив військовий оглядач.

Чимала кількість російської еліти проживає у Санкт-Петербурзі, тож атака на це місто може мати справді сильний психологічний ефект. До того ж як бізнесмени, так і політики багато страждають через російське вторгнення.

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Удари по НПЗ та інших стратегічних об'єктах Росії мають радше накопичувальний ефект. Адже якщо подібні атаки стануть постійними, можливо, і російська еліта почне робити якісь кроки проти війни (не обов'язково відкриті) або проти Путіна особисто, аби насамперед зберегти свій бізнес, статки та життя.