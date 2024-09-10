Сердце военной авиации: какие два объекта были целью массированной атаки по России

В ночь на 10 сентября по России состоялась одна из самых масштабных дроновых атак. Несмотря на заявления о сбивании украинских БпЛА, немало дронов долетело в цель.

Самыми эффективными могли оказаться удары не по самой Москве, а по Подмосковью, где расположен очень важный стратегический город для России. Подробнее о главных целях и последствиях атаки 24 Каналу рассказал руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко.

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Важная цель

Московская область в ночь на 10 сентября подверглась самой массовой атаке с начала полномасштабной войны. БпЛА. Из 144 дронов, которые летели на Россию, по крайней мере 20 были направлены именно на Московскую область.

Под атакой, в частности, оказался Жуковский – центр российской авиационной науки.

"Жуковский" – сердце российской военной и военно-транспортной авиации. Там находят и воплощают в жизнь новые решения по двигателям, самолетов, авионике. Там проводит обучение летный состав российских ВВС. Объектов там на самом деле много. Одна лишь взлетно-посадочная полоса имеет 5000 метров,

– отметил Александр Мусиенко.

Аэропорт "Жуковский", кстати, временно остановил работу после атаки дронов. Для России – это, безусловно, очень ценный объект, а значит – важная цель и для Украины.

"Целями для ударов должно было стать два предприятия: "Агат", которое занимается разработкой радиолокационных головок наведения ракет, и НИИ имени Тихомирова, который привлечен к производству зенитно-ракетных комплексов малого и среднего радиуса действия... В случае успешного продолжения таких атак на Жуковский, Россия занервничает, мол, что же будет с их наукой и исследованиями", – заявил Мусиенко.

Удары по Жуковскому – столь важном городе для России, который имеет непосредственное влияние на ведение войны – свидетельствуют, что даже вокруг Москвы российская ПВО не является настолько эффективной, как об этом рассказывали.

Где расположен Жуковский: смотрите на карте

Что станет самым большим репутационным ударом для Путина

Удары по Московской области, похоже, не слишком будоражат россиян. Психологический эффект, хоть и есть, однако он не такой значительный, а практический – то есть непосредственное уничтожение важных целей.

Если бы дроны сожгли Москву, то 80% России, если не больше, аплодировали бы этому. У них внутри настолько большая ненависть к Москве и москвичам, то если бы Москва хоть сгорела, то многие даже глазом бы не моргнули,

– отметил Мусиенко.

Довольно интересно, что удары по Москве могут быть не такими знаковыми, как атаки по другому российскому городу.

"Для Путина самый большой репутационный удар будет позже, потому что, думаю, Москва и область – это не финал. Вот когда будет атака еще по объектам Санкт-Петербурга, тогда это будет болезненным репутационным ударом. Это то, чего боятся. Петербург – это родной город Путина, и там есть много интересных объектов", – заметил военный обозреватель.

Немалое количество российской элиты проживает в Санкт-Петербурге, поэтому атака на этот город может иметь действительно сильный психологический эффект. К тому же как бизнесмены, так и политики много страдают из-за российского вторжения.

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Удары по НПЗ и другим стратегическим объектам России имеют скорее накопительный эффект. Ведь если подобные атаки станут постоянными, возможно, и российская элита начнет делать какие-то шаги против войны (необязательно открытые) или против Путина лично, чтобы прежде всего сохранить свой бизнес, состояние и жизнь.