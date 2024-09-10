Интересно, что россияне не скрыли этого факта, как делали это в случае предыдущих подобных инцидентов. Пресс-служба аэропорта сообщила, что обломки дронов упали ближе к 4 утра.

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Отмечают, что в этот момент аэропорт не обслуживал рейсов, ведь местные власти предварительно дали указание "ограничить использование поверочного пространства".

Впрочем, возможно, ничего удивительного, что аэропорт признал факт падения обломков. Одной из причин такой "откровенности" может быть замалчивание худших последствий. Да и очевидцы публиковали видео с места атаки.

Последствия налета дронов на аэропорт Жуковский

В частности, российский канал РенТВ сообщил, что в аэропорту, вероятно, повреждена взлетно-посадочная полоса.

Также российские СМИ сообщили, что это первый случай падения обломков на территорию московского аэропорта.

Заметим, что ночью стало известно, что на территории московского аэропорта Жуковский на месте атаки БпЛА вспыхнул пожар. Также сообщали о попадании в две многоэтажки в Раменском.

Пророссийский пропагандисты распространили видео с аэрорта Жуковский. На кадрах видно, что там произошло возгорание дрона.

"Аэропорт Жуковский. Ну, это совсем опасно", – подписано видео.

Пожар в аэропорту Жуковский: видео

Ночная атака – говорят была более сотни БпЛА

Российское минобороны предварительно сообщило, что 10 сентября их военные отражали масштабную атаку дронов. Говорят, что хвалебная российская ПВО сбила 114 ударных дронов.

В результате налета дронов ночью в России временно приостанавливали работу 3 главных аэропорта Москвы: Внуково, Домодедово и Жуковский.

Мэр Москвы Сергей Собянин отчитывался о сбитии 15 БпЛА, которые двигались в сторону российской столицы.