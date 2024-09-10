Також поблизу Москви фіксували задимлення від вогню. Про це повідомляють російські ЗМІ, передає 24 Канал.

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Якою була атака на аеродроми під Москвою

Російські журналісти поширили у мережі кадри з місця пожежі у підмосковному аеропорту Жуковський після атаки БпЛА. На кадрах очевидець не стримує емоції від займання на летовищі, а також висловлюється з інвективною лексикою.

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На кадрах також видно, що аеропорт Жуковський під Москвою збиває дрони злітно-посадковою смугою. Мер Москви заявив, що на летовищі триває ліквідація пожежі.

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Також наслідки атаки зафіксували й жителі підмосковного Домодєдово, де також розміщений аеропорт. На фото можна побачити уламки нібито безпілотника, а також згарища на злітно-посадковій смузі.

Наслідки атаки на аеропорт Домодєдово / Фото з російських телеграм-каналів

Російські пропагандисти також повідомили, що аеропорт Жуковський закритий на приліт та виліт рейсів. Аеропорти Домодєдово та Внуково також тимчасово не приймав і не відправляв літаки. Тимчасові обмеження на приймання та відправлення повітряних суден ввели з 1:30 за московським часом.

Однак уже близько 8 за московським часом стало відомо, що обмеження на роботу летовищ зняли. Водночас у деяких рейсів є затримка чи навіть скасування.

До слова, росЗМІ повідомляли, що в ніч на 10 вересня у Підмосков'ї також лунали потужні вибухи. Росіяни писали про "роботу ППО по безпілотниках", а також бідкалися про припинення роботи аеропорту Внуково та ще кількох через цю атаку.