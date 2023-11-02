У Зеленського пояснили, чому Росія не переходить до масованих обстрілів

Українців, з наближенням осені, готували до нових масштабних атак росіян. Однак поки ворог не вдається до цієї тактики. Цьому є пояснення.

Радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк в інтерв'ю 24 Каналу повідомив, що, на жаль, своєрідне "затишшя" не означає, що Росія знову не почне масовані обстріли.

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Чому росіяни взяли паузу у масштабних атаках

Росія невтомно продовжує обстрілювати українські міста та вбивати цивільних українців. Однак при цьому можна констатувати, що ракетні обстріли зараз не є масованими.

Треба розуміти, що Росія – це одна з найбільш мерзотних країн, яка сьогодні існує, вона є з абсолютно геноцидним компонентом в зовнішній політиці. І вона зараз накопичує ресурс для того, щоб в найважчі зимові часи використати весь цей ресурс, – пояснив Михайло Подоляк.

Варто також додати, що якщо торік, починаючи з 10 жовтня, окупанти постійно використовували ракети у великій кількості, то сьогодні вони використовують запаси обережніше, економніше. Це вказує на певну ресурсну виснаженість Росії. Хоч це і не означає, що тепер масованих обстрілів не буде.

"Але цього сезону Росія має зрозуміти, що це буде двостороння гра: не тільки енергетика України страждатиме. Якщо потрібно, то симетрично страждатиме й російська енергетика", – наголосив Подоляк.

При цьому радник голови ОПУ додав, що це не означає, що саме Україна буде це робити. Адже зараз в Росії вже є "альтернативні російські громадяни", які чітко зможуть показати росіянам, що таке жити у 21-му столітті без тепла, без опалення.

Наскільки готова Україна до зими

Повне інтерв'ю з Михайлом Подоляком вийде сьогодні на ютубі 24 Каналу. Не пропустіть!

Володимир Зеленський повідомив, що Україна сьогодні намагається якомога потужніше підсилити ППО, зважаючи на майбутній опалювальний сезон та настання зими. Однак президент все ж радить не ігнорувати тривог та спускатися в бомбосховище.

Абсолютно солідаризую з президентом. Так, ми інакше сьогодні виглядаємо з точки зору володіння тією чи іншою кількістю протиракетних оборонних засобів. Ми інакше розуміємо, як можна забезпечити фізичний захист об'єктів. Але Росія використовує різну зброю, зокрема зброю, яка не є високоточною,

– наголосив Михайло Подоляк.

Тому через дії непередбачуваного та небезпечного сусіда, коли працюють сирени, треба використовувати будь-яку можливість спуститись до бомбосховища.

Варто зауважити, що в України є величезний досвід роботи з енергосистемою у критичних ситуаціях. Усі працівники точно розуміють, що треба робити, щоб не було розривів та не було блекаутів.

"Це не означає, що якихось ексцесів не може бути, але це означає, що ми набагато більше готові до цього сезону. З точки зору розуміння, що буде робити Росія, і які в нас є ресурси, щоб від цього захиститись", – підсумував радник Єрмака.

Масштабна атака на Україну: коротко