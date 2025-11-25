Під час масованого обстрілу у Києві загинула людина та є постраждалі

Масована атака на Київ призвела до руйнувань та пожеж у житлових багатоповерхівках. Також є постраждалі та щонайменше одна людина загинула.

Про це інформує Київська МВА. 24 Канал зібрав, що відомо на цей момент.

Що відомо про жертв і постраждалих у Києві від масованої атаки 25 листопада?

Повітряну тривогу у Києві та й загалом по всій Україні вночі оголосили через масовану комбіновану повітряну атаку російської армії. Ворог застосував балістику, ударні БпЛА, крилаті ракети типу "Калібр" та, схоже, навіть "Кинджали".

Епіцентром удару всіх засобів повітряного нападу був Київ. Після відбою тривоги влада та ДСНС повідомили про перші підтверджені наслідки.

Щодо постраждалих: відомо про 7 таких, із них 2 довелося госпіталізувати. На жаль, одна людина загинула.

Загалом, є влучання у житлові будинки та цивільну інфраструктуру. Працівники ДСНС врятували 18 людей, з них 3 дітей.

У Печерському районі було влучання у 22-поверхівку з руйнуваннями та пожежею. Звідти евакуювали та врятували 1 маломобільну людину.

районі було влучання у 22-поверхівку з руйнуваннями та пожежею. Звідти евакуювали та врятували 1 маломобільну людину. У Дніпровському районі ворог влучив у 9-поверхівку, там також сталися руйнування та пожежа. Саме тут загинула людина, ще 5 постраждали, а 17 вдалося врятувати.

районі ворог влучив у 9-поверхівку, там також сталися руйнування та пожежа. Саме тут загинула людина, ще 5 постраждали, а 17 вдалося врятувати. Ще у Дніпровському районі було влучання у двоповерхову будівлю, а у Дарницькому уламки впали на відкритій території приватного сектору.

Довелося рятувати багатьох людей під час масованої атаки на Київ / Фото ДСНС

Наслідки цієї атаки жахливі. На жаль, "ми воюємо з терористами, які свідомо застосовують засоби ураження через цивільні міста". Так слушно зауважував у розмові з 24 Каналом колишній офіцер Повітряних сил Анатолій Храпчинський.

Які наслідки у Київській області?