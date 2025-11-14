Масштабна тривога по всій країні: злетіли МіГ-31К, були пуски ракет
По всій Україні ракетна небезпека. Зафіксовано зліт МіГ-31К з "Саваслейки".
Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Повітряні сили.
Дивіться також Вибухи пролунали у Дніпрі
Що відомо про атаку "Кинджалами" 14 листопада?
Моніторингові канали повідомляють про пускові маневри. Загалом у повітрі 5 винищувачів.
О 21:24 "Кинджали" фіксували на Чернігівщині.
Швидкісні цілі на Сумщині, повз Чернігівщину, курсом на Київщину,
– повідомили у Повітряних силах.
Згодом там додали, що ракети летять північніше Києва курсом на Житомирщину. Далі – курс на Хмельниччину.
Ракета з Житомирщини, курсом на Старокостянтинів,
– попередили у ПС о 21:29.
Загалом фіксували 3 – 4 цілі. Місцеві ЗМІ повідомили про вибухи на Хмельниччині о 21:30.
Вибухи в Україні
Увечері 14 листопада гучно було не лише через атаку "Кинджалів" на Хмельниччину. Близько 20:20 Росія атакувала Дніпро ударними безпілотниками, там лунали вибухи.
Також у період з 20:43 по 20:45 у Харкові чули щонайменше 3 вибухи. Вони пролунали за межами міста. Ймовірно, росіяни вдарили КАБами.