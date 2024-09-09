Були аварійні відключення: як на 3 українські АЕС вплинув масштабний обстріл 26 серпня

Рівненська, Південноукраїнська й Чорнобильська АЕС досі не відновили з'єднання з усіма зовнішніми лініями електропередачі. Його ці АЕС втратили внаслідок масованої російської атаки 26 серпня. Були пошкоджені лінії електропередач, зараз енергоблоки не можуть працювати на всю потужність.

Про це в етері 24 Каналу повідомила незалежна експертка із ядерної енергетики та ядерної безпеки Ольга Кошарна, пояснивши, що 26 серпня внаслідок російських обстрілів міг статися ядерний інцидент на рівні того, що відбувся у США в 1979 році.

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Окупанти били по периферійних трансформаторах

Кошарна пояснила, що якби російська армія 26 серпня влучила б у трансформатори відкритих розподільчих пристроїв, що розташовані поблизу АЕС та є невіддільною інфраструктурою, тоді енергоблоки зупинилися б штатно, в регламентному режимі аварійним захистом. Але росіяни, оскільки вони у свій час проєктували такі блоки, били по периферійних трансформаторах, а це, з її слів, вже ситуація нештатна.

Внаслідок цього відбувалися складні перехідні процеси в реакторах, це могло закінчитися ядерним інцидентом, як от на АЕС Три-Майл-Айленд в 1979 році. Тоді запобіжні клапани відкрилися, була втрата теплоносія першого контуру, який в активній зоні охолоджує тепловидільні збірки, як наслідок – сталася аварія. Нам пощастило, що в нас ці клапани закрилися, енергоблоки зупинилися,

– озвучила Кошарна.

Експертка із ядерної енергетики та ядерної безпеки розповіла, що коли голова Міжнародного агентства з атомної енергії Гроссі приїхав в Україну, то енергетики висунули ініціативу, щоб місія МАГАТЕ розповсюджувалася і на трансформатори відкритих розподільчих пристроїв. Однак, на її погляд, така пропозиція не є вдалою.

Неможливо експертів розмістити на цих всіх периферійних великих трансформаторах, які були обстріляні 26 серпня. Тому мені дивно було чути про цю ініціативу, Гроссі начебто був згодний. Це можливо тільки в форматі дистанційного спостереження. Треба добиватися, щоб Гроссі домовлявся з росіянами, аби ті не обстрілювати енергетичну інфраструктуру,

– підсумувала Кошарна.

Під час масованого удару, який Росія завдала по Україні 26 серпня, від мережі відключились 4 енергоблоки. Спочатку №1, 3 і 4 на Рівненській АЕС, потім енергоблок №3 на Південноукраїнській АЕС. Сталося це у зв'язку з коливанням в енергосистемі України через атаку російської армії.