Про це на засіданні Верховної Ради 6 вересня заявив прем'єр-міністр. Денис Шмигаль наголосив, що агресор не буде давати нам такої "розкоші" – просто жити спокійно.

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Ворог готує атаки на енергооб'єкти України

Шмигаль, з посиланням на міністра енергетики зазначив, якщо ситуацію зафіксувати так, як на зараз, можемо пройти без відключень.

Але ми розуміємо, що ворог не буде давати нам такої "розкоші" просто жити спокійно, їх терористична і геноцидна політика буде продовжуватись. Ми вже знаємо розвіддані про те, що готуються наступні масовані ракетні й дронові удари по нашій енергосистемі,

– наголосив прем'єр.

Також глава уряду зауважив, що ми вже втратили 9 гігаватів. Денис Шмигаль пояснив, що це половина довоєнного об'єму споживання електроенергії.