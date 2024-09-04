Окрім цього, було влучання по вокзалу та енергетичних об'єктах. Глава Львівської ОВА Максим Козицький в ефірі телемарафону повідомив, яка ситуація в місті з електрикою.

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Чи будуть додаткові відключення у Львові після атаки

Невеликі трансформаторні підстанції, які знаходились в районах житлової забудови, пошкоджені. Щодо забезпечення електропостачанням для нас вони не критичні,

– сказав Максим Козицький.

А перший заступник голови Львівської ОВА Андрій Годик в ефірі 24 Каналу сказав, що більшість об'єктів, які постраждали від руйнувань, – належать до історичної забудови міста. Їх віднесено до пам'яток архітектури національного чи місцевого значення.

"Точно не мовиться про жодні енергетичні чи стратегічні військові об'єкти. Єдиний енергетичний об'єкт, який було пошкоджено, – банальна міська трансформаторна підстанція, яка обслуговувала 300 абонентів. От і вся стратегічна ціль "руского міра", – наголосив він.