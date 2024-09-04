Перший заступник голови Львівської ОВА Андрій Годик розповів 24 Каналу, що російські злочинці не цілились у військові об'єкти, відбувся терористичний акт. ОВА вже готує звернення до уряду для швидких ремонтних робіт будинків.

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Куди цілили росіяни

За словами першого заступника голови Львівської ОВА, спрогнозувати, що відбувається в "хворій" голові ворога дуже важко. Більшість об'єктів, які постраждали від руйнувань – історична забудова міста, віднесена до пам'яток архітектури національного чи місцевого значення.

Точно не мовиться про жодні енергетичні чи стратегічні військові об'єкти. Єдиний енергетичний об'єкт, який було пошкоджено – банальна міська трансформаторна підстанція, яка обслуговувала 300 абонентів. От і вся стратегічна ціль "руского міра",

– наголосив Годик.

Перший заступник голови Львівської ОВА пояснив, що проблем документування російського злочину, а саме пошкодження історичної забудови Львова, не буде. Будуть лише питання бюрократичного характеру в частині погодження аварійно-відновлювальних робіт.

Ми вже формуємо звернення до уряду в частині спрощення саме ремонтних робіт по такому типу забудови, оскільки це пов'язано з російською агресією. Ми маємо зробити це швидко, щоб мешканці Львова повернулись в свої домівки якомога швидше,

– зазначив Годик.