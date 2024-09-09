Были аварийные отключения: как на 3 украинские АЭС повлиял масштабный обстрел 26 августа

Ровенская, Южноукраинская и Чернобыльская АЭС до сих пор не восстановили соединение со всеми внешними линиями электропередачи. Его эти АЭС потеряли в результате массированной российской атаки 26 августа. Были повреждены линии электропередач, сейчас энергоблоки не могут работать на всю мощность.

Об этом в эфире 24 Канала сообщила независимый эксперт по ядерной энергетике и ядерной безопасности Ольга Кошарная, объяснив, что 26 августа в результате российских обстрелов мог произойти ядерный инцидент на уровне того, что случился в США в 1979 году.

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Оккупанты били по периферийным трансформаторам

Кошарна объяснила, что если бы российская армия 26 августа попала бы в трансформаторы открытых распределительных устройств, расположенных вблизи АЭС и которые является неотъемлемой инфраструктурой, тогда энергоблоки остановились бы штатно, в регламентном режиме аварийной защитой. Но россияне, поскольку они в свое время проектировали такие блоки, били по периферийным трансформаторам, а это, с ее слов, уже ситуация нештатная.

Вследствие этого происходили сложные переходные процессы в реакторах, это могло закончиться ядерным инцидентом, как вот на АЭС Три-Майл-Айленд в 1979 году. Тогда предохранительные клапаны открылись, была потеря теплоносителя первого контура, который в активной зоне охлаждает тепловыделяющие сборки, как следствие – произошла авария. Нам повезло, что у нас эти клапаны закрылись, энергоблоки остановились,

– озвучила Кошарная.

Эксперт по ядерной энергетике и ядерной безопасности рассказала, что когда председатель Международного агентства по атомной энергии Гросси приехал в Украину, то энергетики выдвинули инициативу, чтобы миссия МАГАТЭ распространялась и на трансформаторы открытых распределительных устройств. Однако, на ее взгляд, такое предложение не является удачным.

Невозможно экспертов разместить на этих всех периферийных больших трансформаторах, которые были обстреляны 26 августа. Поэтому мне странно было слышать об этой инициативе, Гросси вроде бы был согласен. Это возможно только в формате дистанционного наблюдения. Надо добиваться, чтобы Гросси договаривался с россиянами, чтобы те не обстреливали энергетическую инфраструктуру,

– подытожила Кошарная.

Во время массированного удара, который Россия нанесла по Украине 26 августа, от сети отключились 4 энергоблока. Сначала №1, 3 и 4 на Ровенской АЭС, затем энергоблок №3 на Южно-Украинской АЭС. Произошло это в связи с колебанием в энергосистеме Украины из-за атаки российской армии.