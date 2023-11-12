"Сказав прямим текстом": що у Брюсселі думають про майбутнє Росії та Чечні

В Європарламенті дедалі активніше обговорюють розпад Росії. У Брюсселі розглядають різні шляхи та варіанти розвитку ситуації, враховуючи неспокійність в деяких регіонах, зокрема на Північному Кавказі.

Ймовірно, розпад країни-агресора може розпочатися із Північного Кавказу. Таку думку 24 Каналу висловив народний депутат від партії "Слуга народу" Олег Дунда.

Читайте також Син Кадирова отримав високу посаду: чому це небезпечно для лідера Чечні

Доля народів Кавказу

У Брюсселі багато посадовців, які мають абсолютно різні думки. Проте думка щодо розпаду Росії дедалі активніше просувається в ЄС. Так, багато депутатів із Франції та Польщі говорять про те, що майбутнє незалежного Кавказу залежить від перемоги України у війні, тому нашій державі потрібно допомагати.

Врешті-решт, на східних кордонах Європейського Союзу Росії взагалі не повинно існувати, адже вона як ракова пухлина, яка намагається не тільки захопити все що всередині, а й просувати свої метастази до Європи,

– зазначив народний депутат від партії "Слуга народу".

Нарешті європейці починають усвідомлювати, що Росія насамперед загрожує їм, наголосив Дунда. Декілька днів тому в Брюсселі проходив захід, організований європейськими парламентарями з Франції, Польщі, Німеччини та Італії щодо майбутнього Північного Кавказу.

Під час заходу депутат Європарламенту Рафаель Глюксманн, прямим текстом сказав, що війна розпочалася не у 2022 році, не у 2014 й навіть, не у 2007 після Мюнхенської промови. З його точки зору, війна розпочалася ще в 1995 році з міста Грозний в Чечні,

– сказав народний депутат від партії "Слуга народу".

За його словами, це був прояв геноциду, ворожнечі й війни з боку Москви та її імперських зазіхань. Глюксманн не бачить іншого шляху для Європейського проєкту як знищення Росії, адже війна в Україні не регіональна. Це загальносвітова війна, яка загрожує Європейському Союзу.

У європейців мають бути суто егоїстичні наміри – порятунок себе й знищення Росії. Те, що вони не надають зброю Україні означає, що вони не надають собі змогу зруйнувати імперську структуру,

– зауважив Дунда.

Європейці розуміють, що Північний Кавказ може надалі бути частиною Великого європейського проєкту.

За яких умов Чечня може стати частиною Євросоюзу: дивіться відео

ЄС відправляє на Кавказ свого спецпредставника

Європейський Союз вирішив відправити на Кавказ свого представника через дводенну війну в Нагірному Карабаху. Високий представник ЄС із закордонних справ і політики Жозеп Боррель повідомив, що у регіон відправить Тойво Клаара, який доповідатиме про стан справ.

Зазначимо, що раніше Тойво Клаар був залучений у переговорний процес між Вірменією та Азербайджаном.