"Сказал прямым текстом": что в Брюсселе думают о будущем России и Чечне

В Европарламенте все активнее обсуждается распад России. В Брюсселе рассматривают разные пути и варианты развития ситуации, учитывая беспокойство в некоторых регионах, в частности на Северном Кавказе.

Вероятно, распад страны-агрессора может начаться с Северного Кавказа. Такое мнение 24 Каналу выразил народный депутат от партии "Слуга народа" Олег Дунда.

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Судьба народов Кавказа

В Брюсселе много должностных лиц, имеющих совершенно разные мнения. Однако мнение о распаде России все активнее продвигается в ЕС. Много депутатов из Франции и Польши говорят о том, что будущее независимого Кавказа зависит от победы Украины в войне, поэтому нашему государству нужно помогать.

В конце концов, на восточных границах Европейского Союза России вообще не должно существовать, ведь она как раковая опухоль, которая пытается не только захватить все что внутри, но и продвигать свои метастазы в Европу.

– отметил народный депутат от партии "Слуга народа".

Наконец-то европейцы начинают осознавать, что Россия прежде всего угрожает им, подчеркнул Дунда. Несколько дней назад в Брюсселе проходило мероприятие, организованное европейскими парламентариями из Франции, Польши, Германии и Италии по поводу будущего Северного Кавказа.

Во время мероприятия депутат Европарламента Рафаэль Глюксманн прямым текстом сказал, что война началась не в 2022 году, не в 2014 и даже, не в 2007 после Мюнхенской речи. С его точки зрения, война началась еще в 1995 году из города Грозный в Чечне,

– сказал народный депутат от партии "Слуга народа".

По его словам, это было проявление геноцида, вражды и войны со стороны Москвы и ее имперских посягательств. Глюксманн не видит другого пути для Европейского проекта как уничтожения России, ведь война в Украине не региональная. Это общемировая война, угрожающая Европейскому Союзу.

У европейцев должны быть сугубо эгоистические намерения – спасение себя и уничтожение России. То, что они не предоставляют оружие Украине, означает, что они не позволяют себе разрушить имперскую структуру,

– заметил Дунда.

Европейцы понимают, что Северный Кавказ может в дальнейшем являться частью Большого европейского проекта.

При каких условиях Чечня может стать частью Евросоюза: смотрите видео

ЕС отправляет на Кавказ своего спецпредставителя

Европейский Союз решил отправить на Кавказ своего представителя из-за двухдневной войны в Нагорном Карабахе. Высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике Жозеп Боррель сообщил, что в регион отправит Тойво Клаара, который будет докладывать о положении дел.

Напомним, что ранее Тойво Клаар был вовлечен в переговорный процесс между Арменией и Азербайджаном.