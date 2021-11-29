Маємо бути готовими до великої кількості загроз одночасно, – Кулеба про кризу з мігрантами

Дмитро Кулеба не виключає, що Росія може використати мігрантів на білорусько-польському кордоні, аби створити додаткове навантаження на Україну. За словами дипломата, це частина звичайної військової стратегії.

Міністр закордонних справ зазначив, що необхідно бути готовими до великої кількості потенційних загроз одночасно. Про це він повідомив у інтерв'ю латиському порталу новин Delfi.

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Дмитро Кулеба підкреслив, що "ми ніколи не могли уявити, що Росія вторгнеться в Україну, ми ніколи не думали, що Росія поглинатиме Білорусь", а саме тому варто очікувати будь-чого.

Але те, що вже відбувається, навіть без тисяч мігрантів на нашому кордоні з Білоруссю, так чи інакше змушує нас мобілізувати додаткові ресурси, військових та поліцейських, що створює додаткове навантаження через необхідність бути готовими до великої кількості потенційних загроз одночасно,

– сказав він.

Глава зовнішньополітичного відомства додав: "Це частина звичайної військової стратегії – якщо противник хоче перемогти вас, він робить так, щоб ви розпорошували свою увагу на декілька проблем одночасно і не мали можливості ефективно реагувати на основне джерело загрози".

Україна готується до протидії мігрантам

Ситуація на білорусько-польському погіршується кожного дня – туди прибуває все більше мігрантів. На тлі цього існує загроза прориву біженців до нашої держави.

Однак у Міністерстві внутрішніх справ готові до такого розвитку подій. Речник відомства Артем Шевченко повідомив, що з 2020 року між двома державами діє угода про реадмісію.

Це означає, що нелегальні мігранти, які потрапили на нашу територію можуть і повинні бути видворені назад. І Білорусь, з якої вони прийшли, зобов'язана буде їх прийняти.

Держприкордонслужба 23 листопада розпочала на лінії розмежування спеціальну операцію "Полісся". Також залучені сили Нацгвардії, поліції, Збройних сил України та інших резервів.