Должны быть готовы к большому количеству угроз одновременно, – Кулеба о кризисе с мигрантами

Дмитрий Кулеба не исключает, что Россия может использовать мигрантов на белорусско-польской границе, чтобы создать дополнительную нагрузку на Украину. По словам дипломата, это часть обычной военной стратегии.

Министр иностранных дел отметил, что необходимо быть готовыми к большому количеству потенциальных угроз одновременно. Об этом он сообщил в интервью латышскому порталу новостей Delfi.

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Дмитрий Кулеба подчеркнул, что "мы никогда не могли представить, что Россия вторгнется в Украину, мы никогда не думали, что Россия будет поглощать Беларусь", а именно поэтому стоит ожидать чего угодно.

Но то, что уже происходит, даже без тысяч мигрантов на нашей границе с Беларусью, так или иначе заставляет нас мобилизовать дополнительные ресурсы, военных и полицейских, что создает дополнительную нагрузку из-за необходимости быть готовыми к большому количеству потенциальных угроз одновременно,

– сказал он.

Глава внешнеполитического ведомства добавил: "Это часть обычной военной стратегии – если противник хочет победить вас, он делает так, чтобы вы распыляли свое внимание на несколько проблем одновременно и не имели возможности эффективно реагировать на основной источник угрозы".

Украина готовится к противодействию мигрантам

Ситуация на белорусско-польском ухудшается каждый день туда прибывает все больше мигрантов. На фоне этого существует угроза прорыва беженцев в наше государство.

Однако в Министерстве внутренних дел готовы к такому развитию событий. Спикер ведомства Артем Шевченко сообщил, что с 2020 года между двумя государствами действует соглашение о реадмиссии.

Это означает, что нелегальные мигранты, которые попали на нашу территорию могут и должны быть выдворены обратно. И Беларусь, из которой они пришли, обязана будет их принять.

Госпогранслужба 23 ноября начала на линии разграничения специальную операцию "Полесье". Также привлечены силы Нацгвардии, полиции, Вооруженных сил Украины и других резервов.