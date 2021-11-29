Міністр закордонних справ зазначив, що необхідно бути готовими до великої кількості потенційних загроз одночасно. Про це він повідомив у інтерв'ю латиському порталу новин Delfi.
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Дмитро Кулеба підкреслив, що "ми ніколи не могли уявити, що Росія вторгнеться в Україну, ми ніколи не думали, що Росія поглинатиме Білорусь", а саме тому варто очікувати будь-чого.
Але те, що вже відбувається, навіть без тисяч мігрантів на нашому кордоні з Білоруссю, так чи інакше змушує нас мобілізувати додаткові ресурси, військових та поліцейських, що створює додаткове навантаження через необхідність бути готовими до великої кількості потенційних загроз одночасно,
– сказав він.
Глава зовнішньополітичного відомства додав: "Це частина звичайної військової стратегії – якщо противник хоче перемогти вас, він робить так, щоб ви розпорошували свою увагу на декілька проблем одночасно і не мали можливості ефективно реагувати на основне джерело загрози".
Україна готується до протидії мігрантам
- Ситуація на білорусько-польському погіршується кожного дня – туди прибуває все більше мігрантів. На тлі цього існує загроза прориву біженців до нашої держави.
- Однак у Міністерстві внутрішніх справ готові до такого розвитку подій. Речник відомства Артем Шевченко повідомив, що з 2020 року між двома державами діє угода про реадмісію.
- Це означає, що нелегальні мігранти, які потрапили на нашу територію можуть і повинні бути видворені назад. І Білорусь, з якої вони прийшли, зобов'язана буде їх прийняти.
- Держприкордонслужба 23 листопада розпочала на лінії розмежування спеціальну операцію "Полісся". Також залучені сили Нацгвардії, поліції, Збройних сил України та інших резервів.