Міністр закордонних справ зазначив, що необхідно бути готовими до великої кількості потенційних загроз одночасно. Про це він повідомив у інтерв'ю латиському порталу новин Delfi.

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Дмитро Кулеба підкреслив, що "ми ніколи не могли уявити, що Росія вторгнеться в Україну, ми ніколи не думали, що Росія поглинатиме Білорусь", а саме тому варто очікувати будь-чого.

Але те, що вже відбувається, навіть без тисяч мігрантів на нашому кордоні з Білоруссю, так чи інакше змушує нас мобілізувати додаткові ресурси, військових та поліцейських, що створює додаткове навантаження через необхідність бути готовими до великої кількості потенційних загроз одночасно,

– сказав він.

Глава зовнішньополітичного відомства додав: "Це частина звичайної військової стратегії – якщо противник хоче перемогти вас, він робить так, щоб ви розпорошували свою увагу на декілька проблем одночасно і не мали можливості ефективно реагувати на основне джерело загрози".

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Україна готується до протидії мігрантам