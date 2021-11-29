Министр иностранных дел отметил, что необходимо быть готовыми к большому количеству потенциальных угроз одновременно. Об этом он сообщил в интервью латышскому порталу новостей Delfi.

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Дмитрий Кулеба подчеркнул, что "мы никогда не могли представить, что Россия вторгнется в Украину, мы никогда не думали, что Россия будет поглощать Беларусь", а именно поэтому стоит ожидать чего угодно.

Но то, что уже происходит, даже без тысяч мигрантов на нашей границе с Беларусью, так или иначе заставляет нас мобилизовать дополнительные ресурсы, военных и полицейских, что создает дополнительную нагрузку из-за необходимости быть готовыми к большому количеству потенциальных угроз одновременно,

– сказал он.

Глава внешнеполитического ведомства добавил: "Это часть обычной военной стратегии – если противник хочет победить вас, он делает так, чтобы вы распыляли свое внимание на несколько проблем одновременно и не имели возможности эффективно реагировать на основной источник угрозы".

Обратите внимание! Премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш призвал ЕС и НАТО следить за ситуацией у границ Украины. Он подчеркнул, что нужно дать России четкий сигнал.

Украина готовится к противодействию мигрантам