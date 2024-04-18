Має серйозну підтримку: чи справді спікера Джонсона можуть відправити у відставку

Спікера Палати представників США Майка Джонсона закликали подати у відставку через питання виділення грошей для України. Однак навіть якщо сьогодні поставлять на голосування питання його відставки, то це буде безуспішно.

Таку думку 24 Каналу озвучив керівник Центру громадської аналітики "Вежа" Валерій Клочок. За його словами, на це є вагомі причини.

Дивіться також Новий план Трампа – Джонсона: що задумали в США та чи отримає Україна 60 мільярдів допомоги

Джонсон залучився підтримкою демократів

Валерій Клочок зазначив, що прихильниця екслідера США Дональда Трампа Тейлор Грін вже місяць погрожує ініціювати зняття Майка Джонсона з посади спікера. Однак якби Трамп дав їй відповідну команду, то питання вже винесли б на голосування. Колишній президент Штатів має вплив на роботу Конгресу.

Майк Джонсон проводить дуже успішні переговори з Білим домом та залучився, зокрема, підтримкою демократів. Навіть якщо сьогодні поставлять на голосування питання про відставку спікера, нічого не вийде.

Тейлор Грін разом зі своїми колегами з "Кокусу свободи", які активно продовжують підтримувати політику Трампа, лише будуть вдавати, що вони можуть щось зробити. Насправді ні. Вони обмежені у своїх можливостях,

– підкреслив аналітик.

Також ця постанова буде безперспективною, бо якщо Джонсона відправлять у відставку, то Конгрес увійде у дуже серйозну політичну кризу. Їм треба буде обирати нового спікера. А крім питання допомоги Україні, є ще Ізраїль, Південнокитайське море, виділення гуманітарної допомоги і так далі.

"А Конгрес буде паралізований. Він може бути паралізований дуже довго. Тому, на мою думку, ця криза сьогодні не потрібна напередодні виборів ні Трампу, ні Джозефу Байдену", – пояснив він.

Джонсона закликали подати у відставку: головне