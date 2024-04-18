Имеет серьезную поддержку: действительно ли спикера Джонсона могут отправить в отставку
Спикера Палаты представителей США Майка Джонсона призвали подать в отставку из-за вопроса выделения денег для Украины. Однако даже если сегодня поставят на голосование вопрос его отставки, то это будет безуспешно.
Такое мнение 24 Каналу озвучил руководитель Центра общественной аналитики "Вежа" Валерий Клочок. По его словам, на это есть веские причины.
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Джонсон заручился поддержкой демократов
Валерий Клочок отметил, что сторонница экс-лидера США Дональда Трампа Тейлор Грин уже месяц угрожает инициировать снятие Майка Джонсона с должности спикера. Однако если бы Трамп дал ей соответствующую команду, то вопрос уже вынесли бы на голосование. Бывший президент Штатов имеет влияние на работу Конгресса.
Майк Джонсон проводит очень успешные переговоры с Белым домом и заручился, в частности, поддержкой демократов. Даже если сегодня поставят на голосование вопрос об отставке спикера, ничего не получится.
Тейлор Грин вместе со своими коллегами из "Кокуса свободы", которые активно продолжают поддерживать политику Трампа, только будут делать вид, что они могут что-то сделать. На самом деле нет. Они ограничены в своих возможностях,
– подчеркнул аналитик.
Также это постановление будет бесперспективным, потому что если Джонсона отправят в отставку, то Конгресс войдет в очень серьезный политический кризис. Им надо будет выбирать нового спикера. А кроме вопроса помощи Украине, есть еще Израиль, Южно-Китайское море, выделение гуманитарной помощи и так далее.
"А Конгресс будет парализован. Он может быть парализован очень долго. Поэтому, по моему мнению, этот кризис сегодня не нужен накануне выборов ни Трампу, ни Джозефу Байдену", – объяснил он.
Джонсона призвали подать в отставку: главное
- Конгрессмен-республиканец Томас Масси заявил, что присоединится к конгрессменке-республиканке Марджори Тейлор Грин в ее ходатайстве об отставке Майка Джонсона. По его словам, Джонсон должен позволить Республиканской партии избрать нового лидера, а затем уйти в отставку.
- Отмечается, что Джонсон находится под сильным давлением со стороны Белого дома и многих законодателей, которые требуют принять решение о финансировании Украины. Издание WSJ пишет, что спикер Палаты представителей столкнулся с самым большим вызовом своему руководству с момента вступления в должность. Все больше республиканцев сообщают, что разочаровались в его лидерстве.
- Также депутаты выражали беспокойство по поводу его предложения принять четыре отдельных законопроекта, объединить их и передать в Сенат.
- Майк Джонсон заявил, что не уйдет в отставку, ведь считает себя спикером военного времени.