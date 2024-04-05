Вероятно, подобные дискуссии в Конгрессе США могут привести к тому, что долгожданное решение о финансировании в поддержку Украины и других союзников снова отложат.

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Республиканцы требуют учесть их требования

Сейчас ожидается, что после возвращения Палаты представителей из перерыва, которое состоится уже 9 апреля, спикер Майк Джонсон раскроет детали проекта о помощи для нашего государства. Очевидно, он будет представлен в том виде, который он будет считать приемлемым для республиканцев, и он наконец будет одобрен в обеих палатах.

Однако наиболее "ястребиное" крыло республиканцев требует учесть их требования относительно мер на границе с Мексикой. В то же время они хотят сокращения расходов, поэтому предпочитают то, чтобы Джонсон не торопился, пока будет иметь проект, который готовы будут поддержать достаточным большинством.

В частности, горячая сторонница Трампа и, вероятно, категорическая украинофобка Марджори Тейлор Грин угрожает инициировать снятие Майка Джонсона с должности спикера. Американская чиновница жалуется, что он, мол, игнорирует интересы партии.

Для совместного решения могут понадобиться месяцы

Более похоже на то, что инициатива не будет иметь поддержки, но некоторые собеседники говорят, что это может измениться, если Джонсон предложит такой проект по помощи для Украины, который будет иметь большую поддержку среди демократов, чем республиканцев, и не будет допускать поправок.

Кроме того, среди американских чиновников также звучат опасения, что для достижения реального консенсуса среди республиканцев в Палате представителей могут понадобиться даже месяцы.

Издание отмечает, что уже почти два месяца прошло с тех пор, когда Сенат одобрил компромиссный пакетный законопроект на 95 миллиардов долларов, куда входили и средства на поддержку Украины.

Однако, как известно, Джонсон не захотел выносить его на голосование. В то же время у Конгресса фактически остается немного недель для работы до того, пока приближение выборов начнет еще больше влиять на политические процессы.

Ранее председатель Палаты представителей Майк Тернер сделал обнадеживающее заявление, что якобы вопрос выделения помощи нашей стране будет главным на повестке дня после возвращения Конгресса с каникул 9 апреля.