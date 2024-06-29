За пів року ЗСУ уразили понад 30 ворожих літаків: чи здатна Росія їх відновити

СтратКом ЗСУ перше опублікував мапу уражених російських літаків від початку 2024 року. Українським військових вдалося завдати серйозних пошкоджень або знищити понад 30 повітряних суден ворога.

В етері 24 Каналу військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан розповів, які пошкоджені літаки росіянам вдається відновлювати. До слова, за пів року Сили оборони уразили дев'ять Су-25, один Су-57, два МіГ-31, близько 13 Су-34, один Су-35, один Су-35С, два А-50, Іл-22М11 й один Ту-22М3. На жаль, деякі типи літаків не вдалося встановити.

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Які труднощі з ремонтом Су-25

Чи не найбільше знищено та пошкоджено бомбардувальників Су-25 й Су-34, які противник переважно використовує для завдання ударів на лінії фронту або скидання КАБів.

Су-25 на гранично малих висотах потрапляють в основному під удари наших ПЗРК, зокрема, "Ігла", Stinger. Тобто хлопців, які постійно несуть бойове чергування. Знищення Су-25 відбувається із заходом в один або інший двигун. Ці літаки скомпоновані так, що на одному двигуні він може дотягнути до аеродрому.

З вибитим двигуном, з пошкодженим крилом літак може дійти й здійснити посадку, а далі дуже тривалий етап відновлення,

– мовив Світан.

За його словами, після такого удару відновити Су-25 вкрай складно, але можливо. Проте часто літаки йдуть на так званий режим "аврори" – на запчастини, щоб додавати вузли й агрегати іншим літакам.

Бомбардувальники Су-25 вже не виробляються, але завдяки "аврорі" й тому, що у росіян дуже багато літаків, які не літають, вони знімають агрегати й розв'язують проблему.

Чи вдається відновлювати Су-34

Літаки Су-34 також у великій кількості збиваються зенітно-ракетними комплексами. Зокрема, Patriot, SAMP/T, іноді С-300 перехоплює в режимі ракетної засідки перехоплювала бомбардувальники.

Ці літаки переважно скидають КАБи у великих кількостях, тому ми їх збиваємо,

– зауважив військовий експерт.

Су-34 пошкоджується в повітрі. Якщо літак доходить й сідає, то його можна відновити, навіть не переводячи в режим "аврори". Однак процес відновлення триває місяці.

Головне – час на відновлення. Воно займає місяці, а іноді до року. Су-34 росіяни виробляють, тому всі деталі у них є,

– наголосив Світан.

Після цього проводяться випробування. Це тривалий процес, тому можна сказати, що літаки після ударів випадають з бойового обороту.