Військовий експерт Олег Жданов заявив 24 Каналу, що це дуже хороший результат. Він додав, що в основному мовиться про російські літаки Су-34 та Су-35, Су-25. Зазначимо, що про втрати загарбників повідомило Управління стратегічних комунікацій Генерального штабу ЗСУ.

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Втрати російської авіації

"Враховуючи той рівень протиповітряної оборони, який є нині в лавах Збройних Сил України, то це – супер гарний результат", – наголосив Жданов.

Окупанти втратили бойові літаки тактичної авіації, яка завдає найбільшої шкоди. Вона, як зазначив військовий експерт, є найбільшою проблемою у повітрі.

Цифра втрат ворожої авіації могла б бути в рази більша, якби українські захисники мали б відповідні засоби вогневого ураження у лавах протиповітряної оборони. Тому знищення понад трьох десятків ворожих бортів – результат для Повітряних сил та Сухопутних військ ЗСУ.

Скільки літаків від початку року могли побудувати росіяни

За 6 місяців 2024-го року окупанти могли побудувати максимум один чи два літаки. Однак їм, вважає Олег Жданов, нині не потрібно будувати літаки так, як танки чи артилерію. Окрім бойового складу, у ворога чимало бортів на зберіганні.

Є перша інформація, що вони МіГи-27 намагаються знімати (зі зберігання – 24 Канал). Поки що ми не бачили, щоб вони з'явилися десь на лінії фронту. На жаль, у них достатньо літаків і гелікоптерів для бойового застосування,

– сказав військовий експерт.

Тим часом бійці НГУ збили російський штурмовик Су-25. Це сталося на Донеччині. Військові показали відео "приземлення" ворожого борта.