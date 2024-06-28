Военный эксперт Олег Жданов заявил 24 Каналу, что это очень хороший результат. Он добавил, что в основном говорится о российских самолетах Су-34 и Су-35, Су-25. Отметим, что о потерях захватчиков сообщило Управление стратегических коммуникаций Генерального штаба ВСУ.

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Потери российской авиации

"Учитывая тот уровень противовоздушной обороны, который есть сейчас в рядах Вооруженных Сил Украины, то это – супер хороший результат", – отметил Жданов.

Оккупанты потеряли боевые самолеты тактической авиации, которая наносит наибольший вред. Она, как отметил военный эксперт, является самой большой проблемой в воздухе.

Цифра потерь вражеской авиации могла бы быть в разы больше, если бы украинские защитники имели бы соответствующие средства огневого поражения в рядах противовоздушной обороны. Поэтому уничтожение более трех десятков вражеских бортов – результат для Воздушных сил и Сухопутных войск ВСУ.

Сколько самолетов с начала года могли построить россияне

За 6 месяцев 2024-го года оккупанты могли построить максимум один или два самолета. Однако им, считает Олег Жданов, сейчас не нужно строить самолеты так, как танки или артиллерию. Кроме боевого состава, у врага немало бортов на хранении.

Есть первая информация, что они МиГи-27 пытаются снимать (с хранения – 24 Канал). Пока мы не видели, чтобы они появились где-то на линии фронта. К сожалению, у них достаточно самолетов и вертолетов для боевого применения,

– сказал военный эксперт.

Тем временем бойцы НГУ сбили российский штурмовик Су-25. Это произошло в Донецкой области. Военные показали видео "приземления" вражеского борта.