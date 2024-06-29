Таким чином ворог загалом втратив близько 541 560 осіб особового складу. Також внаслідок успішних дій Сил оборони у ворога ще "мінус" тисячі одиниць важливої для них техніки та зброї.
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Актуальна статистика втрат
Від початку повномасштабного вторгнення втрати ворога сягають:
- особового складу – близько 541560 (+1070) осіб,
- танків – 8073 (+7);
- бойових броньованих машин – 15505(+25);
- артилерійських систем – 14480 (+57);
- РСЗВ – 1109(+0);
- засобів ППО – 871(+0);
- літаків – 360(+0);
- гелікоптерів – 326(+0);
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 11538(+29);
- крилатих ракет – 2331(+2);
- кораблів/катерів – 28(+0);
- підводних човнів – 1(+0);
- автомобільної техніки та автоцистерн – 19568(+54);
- спеціальної техніки – 2436(+5).
Втрати ворога на 29 червня / Інфографіка Генштабу ЗСУ