Таким образом враг в целом потерял около 541 560 человек личного состава. Также в результате успешных действий Сил обороны у врага еще "минус" тысячи единиц важной для них техники и оружия.
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Актуальная статистика потерь
С начала полномасштабного вторжения потери врага достигают:
- личного состава – около 541560 (+1070) человек,
- танков – 8073 (+7);
- боевых бронированных машин – 15505 (+25);
- артиллерийских систем – 14480 (+57);
- РСЗО – 1109(+0);
- средств ПВО – 871(+0);
- самолетов – 360(+0);
- вертолетов – 326(+0);
- БпЛА оперативно-тактического уровня – 11538(+29);
- крылатых ракет – 2331(+2);
- кораблей/катеров – 28(+0);
- подводных лодок – 1(+0);
- автомобильной техники и автоцистерн – 19568(+54);
- специальной техники – 2436(+5).
Потери врага на 29 июня / Инфографика Генштаба ВСУ