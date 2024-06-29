Таким образом враг в целом потерял около 541 560 человек личного состава. Также в результате успешных действий Сил обороны у врага еще "минус" тысячи единиц важной для них техники и оружия.

Смотрите также Минобороны подтвердило уничтожение Центра космического слежения и связи в Крыму

Актуальная статистика потерь

С начала полномасштабного вторжения потери врага достигают:

  • личного состава – около 541560 (+1070) человек,
  • танков – 8073 (+7);
  • боевых бронированных машин – 15505 (+25);
  • артиллерийских систем – 14480 (+57);
  • РСЗО – 1109(+0);
  • средств ПВО – 871(+0);
  • самолетов – 360(+0);
  • вертолетов – 326(+0);
  • БпЛА оперативно-тактического уровня – 11538(+29);
  • крылатых ракет – 2331(+2);
  • кораблей/катеров – 28(+0);
  • подводных лодок – 1(+0);
  • автомобильной техники и автоцистерн – 19568(+54);
  • специальной техники – 2436(+5).


Потери врага на 29 июня / Инфографика Генштаба ВСУ