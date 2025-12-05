Майже вся Чернігівщина залишилася без світла: в Чернігівобленерго пояснили причину

В Україні доволі нестабільна ситуація в енергосистемі. Близько 14:12 на Чернігівщині знеструмлено 90% абонентів.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Чернігівобленерго.

Чому на Чернігівщині немає світла?

О 14:12 внаслідок системної аварії в мережі в Чернігівській області знеструмлено 90% абонентів. У Чернігівобленерго зазначають, що енергетики вже працюють та закликають населення зберігати спокій і терпіння.

Важливо! Ситуація в енергосистемі може змінитися. Слідкуйте за повідомленнями на сайтах та офіційних сторінках у соцмережах вашого оператора системи розподілу (обленерго).

Яка ситуація зі світлом в Україні 5 грудня?