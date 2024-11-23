Авіаексперт сказав, на що здатна ракета російського комплексу "Кедр" та озвучив її вартість

Путін заявив, що 21 листопада Росія вдарила по Україні новітньою системою "Орешник". Однак згодом в ГУР України повідомили, що це була ракета "Кедр", яка розробляється з 2018 – 2019 років для оновлення старої моделі "Ярса", а "Орешник" є кодовою назвою проєкту науково-дослідних розробок для ракети "Кедр".

Авіаційний експерт Богдан Долінце в етері 24 Каналу зазначив, що мовиться про однакову радянську архітектуру ракет, базу ракети "Піонер", яка розроблялась ще у 1970 – 1980 роках, тоді як раз були ракети середньої дальності й потім стали основою для появи таких ракет як "Тополь", "Тополь-М".

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Вартість ракети, дальність її ураження

Зараз, зі слів Долінце, Росія повернулась до цієї базової балістичної міжконтинентальної ракети, яка може досягати лише до деяких континентів, не до всіх.

Якщо говорити про "Кедр" з дальністю ураження від 2 до 6 тисяч кілометрів, то ця ракета дістає до всіх континентів, окрім Австралії та Південної Америки, тому, з його слів, її не можна назвати повноцінною балістичною міжконтинентальною ракетою.

Ймовірніше, що росіяни взяли вже наявну міжконтинентальну ракету, зняли з неї один з трьох ступенів і в такий спосіб скоротили дальність її польоту,

– припустив Долінце.

Однак вартість ракети суттєво не змінилася і становить 70 – 80 мільйонів доларів. Технологія виробництва залишилась незмінною.

Навіть анонсований Росією новітній блок роз'єднання боєголовок з'явився спочатку на "Тополь-М" і був скопійований з американських балістичних ракет типу "Трайдент",

– зазначив Долінце.

Україні потрібні комплекси THAAD

На думку авіаексперта, 21 листопада під час атаки по Дніпру Росія в такий спосіб могла випробовувати тестові зразки свого озброєння в реальних умовах.

Це, зі слів Долінце, також була чергова спроба Кремля продемонструвати свою зброю перед зміною адміністрації президента в США та налякати, очікуючи, що Україна отримає менше військової допомоги від Сполучених Штатів.

В цих умовах, на думку авіаексперта, адекватною відповіддю США мало б бути надання Україні сучасних систем протиракетної оборони. Якщо говорити про ті Patriot, які ЗСУ отримали, то вони, зі слів Долінце, можуть знищувати балістичні цілі тільки на відстані 40 – 50 кілометрів і на висоті до 24 кілометрів.

"А "Кедр" здійснює роз'єднання головної частини на висоті 100 кілометрів над землею, перехоплення цих декількох десятків боєголовок є недоцільним, тому цю ракету треба знищувати на висоті 150 – 200 кілометрів, це завдання може виконати лише комплекс протиракетної оборони THAAD", – підсумував Долінце.

Нагадаємо, ГУР України стверджує, що Росія 21 листопада запустила по Дніпру ракету "Кедр". Коли вона набирає висоту, то відбувається роз'єднання головних блоків на 6 бойових частин. Ймовірно, що ЗСУ зможуть збивати тільки ці блоки, а не ракету. У Пентагоні повідомили, що Росія вдарила балістичною ракетою середньої дальності, яка базується на міжконтинентальній балістичній ракеті RS-26 "Рубеж".