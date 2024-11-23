Авиаэксперт сказал, на что способна ракета российского комплекса "Кедр" и озвучил ее стоимость

Путин заявил, что 21 ноября Россия ударила по Украине новейшей системой "Орешник". Однако впоследствии в ГУР Украины сообщили, что это была ракета "Кедр", которая разрабатывается с 2018 – 2019 годов для обновления старой модели "Ярса", а "Орешник" является кодовым названием проекта научно-исследовательских разработок для ракеты "Кедр".

Авиационный эксперт Богдан Долинце в эфире 24 Канала отметил, что говорится об одинаковой советской архитектуре ракет, базу ракеты "Пионер", которая разрабатывалась еще в 1970 – 1980 годах, тогда как раз были ракеты средней дальности и затем стали основой для появления таких ракет как "Тополь", "Тополь-М".

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Стоимость ракеты, дальность ее поражения

Сейчас, по словам Долинце, Россия вернулась к этой базовой баллистической межконтинентальной ракете, которая может достигать только до некоторых континентов, не до всех.

Если говорить касательно "Кедра" с дальностью поражения от 2 до 6 тысяч километров, то эта ракета достает до всех континентов, кроме Австралии и Южной Америки, поэтому, по его словам, ее нельзя назвать полноценной баллистической межконтинентальной ракетой.

Вероятнее, что россияне взяли уже имеющуюся межконтинентальную ракету, сняли с нее одну из трех степеней и таким образом сократили дальность ее полета,

– предположил Долинце.

Однако стоимость ракеты существенно не изменилась и составляет 70 – 80 миллионов долларов. Технология производства осталась неизменной.

Даже анонсированный Россией новейший блок разъединения боеголовок появился сначала на "Тополь-М" и был скопирован с американских баллистических ракет типа "Трайдент",

– отметил Долинце.

Украине нужны комплексы THAAD

По мнению авиаэксперта, 21 ноября во время атаки по Днепру Россия таким образом могла испытывать тестовые образцы своего вооружения в реальных условиях.

Это, по словам Долинце, также была очередная попытка Кремля продемонстрировать свое оружие перед сменой администрации президента в США и напугать, ожидая, что Украина получит меньше военной помощи от Соединенных Штатов.

В этих условиях, по мнению авиаэксперта, адекватным ответом США должно быть предоставление Украине современных систем противоракетной обороны. Если говорить о тех Patriot, которые ВСУ получили, то они, со слов Долинце, могут уничтожать баллистические цели только на расстоянии 40 – 50 километров и на высоте до 24 километров.

"А "Кедр" осуществляет разъединение главной части на высоте 100 километров над землей, перехват этих нескольких десятков боеголовок является нецелесообразным, поэтому эту ракету надо уничтожать на высоте 150 – 200 километров, эту задачу может выполнить только комплекс противоракетной обороны THAAD", – подытожил Долинце.

Напомним, ГУР Украины утверждает, что Россия 21 ноября запустила по Днепру ракету "Кедр". Когда она набирает высоту, то происходит разъединение главных блоков на 6 боевых частей. Вероятно, что ВСУ смогут сбивать только эти блоки, а не ракету. В Пентагоне сообщили, что Россия ударила баллистической ракетой средней дальности, которая базируется на межконтинентальной баллистической ракете RS-26 "Рубеж".