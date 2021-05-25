Медведчук просив Кремль обміняти "трубу" на завод Порошенка в Криму, – Bihus.Info

Журналісти показали другу частину розслідування про так звані "плівки Медведчука". Там мовиться про повернення контролю над частиною нафтопродуктопроводу "Самара".

Розслідувачі наводять начебто записи розмов Віктора Медведчука (один із лідерів "Опозиційної платформи – За життя") з топовими посадовцями з Росії. Серед інших там, наприклад, фігурує Микола Токарєв – керівник "Транснафти".

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З Токарєвим Медведчук, якщо вірити записам, обговорював питання втрати контролю (через націоналізацію) над "трубою" – частиною нафтопродуктопроводу "Самара".

Медведчук начебто запевняв Токарєва, що "труба" обов’язково повернеться до "Транснафти" (ця структура й була її попереднім власником).

Медведчук (чи особа зі схожим голосом) при цьому неодноразово говорив, що узгоджує дії із "головним". Журналісти припускають, що мовиться про тодішнього (записи датовані 2015 – 2016 роками) президента України – Петра Порошенка.



Медведчук домовлявся про обмін "труби" на завод для Порошенка / Скриншот із відео Bihus.Info

І дійсно, невдовзі після цих розмов суд повернув нафтопровід колишнім власникам. Саме тоді від "Транснафти" частина "труби" перейшла у власність компанії, пов’язаної із Медведчуком і зареєстрованої у Швейцарії.

А можливим це начебто стало тому, що частину нафтопродуктопроводу обміняли на "націоналізований" окупантами в Криму Севастопольський морський завод.

За чутками ж, тим підприємством володіли структури Порошенка. Разом із тим оточення п'ятого президента отримало, як мовиться у розслідуванні, "частку в маржі від поставок дизелю з Росії по трубопроводу".

частину нафтопроводу "Самара", яку рішенням українських судів націоналізували у 2010-х роках, повернули (чи хотіли повернути) під контроль росіян, які нею ж раніше й володіли – в обмін на те, щоб повернути колишнім власникам контроль над націоналізованим росіянами в окупованому Криму Севастопольським морським заводом (а колишнім власником, мовляв, були структури Порошенка).

До слова, як пише "Українська правда", у пресслужбі "Європейської Солідарності" заявили, що їх лідер "категорично відкидає оприлюднені в програмі Бігуса фейки та інсинуації".

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Бігус, однак, нагадаємо, у програмі вказав, що "не знає, чи такий обмін дійсно відбувся". Але відомо, мовляв, що його предметно обговорювали.