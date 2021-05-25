Медведчук просил Кремль обменять "трубу" на завод Порошенко в Крыму, – Bihus.Info

Журналисты показали вторую часть расследования о так называемых "пленках Медведчука". Там говорится о возвращении контроля над частью нефтепродуктопровода "Самара".

Расследователи приводят якобы записи разговоров Виктора Медведчука (один из лидеров "Оппозиционной платформы – За жизнь") с топовыми чиновниками из России. Среди прочих там, например, фигурирует Николай Токарев – руководитель "Транснефти".

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Теневые договоренности Медведчука об обмене "трубы" на завод в Крыму: что известно о версии

С Токаревым Медведчук, если верить записям, обсуждал вопрос потери контроля (из-за национализации) за "трубой" – частью нефтепродуктопровода "Самара".

Медведчук будто бы уверял Токарева, что "труба" обязательно вернется к "Транснефти" (эта структура и была ее предыдущим владельцем).

Медведчук (или лицо с похожим голосом) при этом неоднократно говорил, что согласовывает действия с "главным". Журналисты предполагают, что речь о тогдашнем (записи датированы 2015 – 2016 годами) президенте Украины – Петре Порошенко.



Медведчук договаривался об обмене "трубы" на завод для Порошенко / Скриншот с видео Bihus.Info

И действительно, вскоре после этих разговоров суд вернул нефтепровод прежним владельцам. Именно тогда от "Транснефти" часть "трубы" перешла в собственность компании, связанной с Медведчуком и зарегистрированной в Швейцарии.

А возможным это вроде стало якобы потому, что часть нефтепродуктопровода обменяли на "национализированный" оккупантами в Крыму Севастопольский морской завод.

По слухам же, тем предприятием владели структуры Порошенко. Вместе с тем окружение пятого президента получило, как говорится в расследовании, "долю в маржи от поставок дизеля из России по трубопроводу".

часть нефтепровода "Самара", которую решением украинских судов национализировали в 2010-х годах, вернули (или хотели вернуть) под контроль россиян, что им же ранее и владели – в обмен на то, чтобы вернуть прежним владельцам контроль над национализированным россиянами в оккупированном Крыму Севастопольским морским заводом (а бывшим владельцем, мол, были структуры Порошенко).

К слову, как пишет "Украинская правда", в пресс-службе "Европейской Солидарности" заявили, что их лидер "категорически отвергает обнародованные в программе Бигуса фейки и инсинуации".

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Бигус, однако, напомним, в программе указал, что "не знает, действительно ли состоялся такой обмен". Но известно, мол, что его предметно обсуждали.