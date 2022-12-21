Рівно нуль днів Росія не намагалася бодай щось вкрасти в України. Щойно стало відомо, що Зеленський вирушив до США, до Китаю прибув Мєдвєдєв, щоб зустрітися з Сі Цзіньпіном.

Про це сам Дмітрій Мєдвєдєв написав у своєму телеграмі, передає 24 канал. Він навіть виклав відео, на якому дуже тішиться, що йому вдалося поїхати до Китаю та поспілкуватися з главою держави.

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Передав від Путіна "послання"

Сама зустріч відбулася у державній резиденції у Пекіні. Ясна річ, що Мєдвєдєв вирушив до Китаю не просто так. Під час зустрічі з Цзіньпіном він передав від Путіна "послання".

Мєдвєдєв відразу ж відзвітував про свій візит. Він зазначив, що під час нього обговорювалася взаємодія між правлячими партіями двох країн. Крім того, не забули про тему партнерства Китаю та Росії у низці сфер. І, ясна річ, не минулося без згадок про війну в Україні, яку головний алкоголік Кремля теж уперто називає "конфліктом".

Правда, виникає чергове питання: "Дум, а шо случілась?". Росія ж ніби проводить так звану "спецоперацію" в Україні. Чи він продовжує на льоту перевзуватися, щоб потішити ще й президента Китаю?

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Сам глава Китаю вкотре вирішив зберігати умовний нейтралітет. За його словами, Пекін надіється, що "всі сторони в українській кризі збережуть стриманість". Так, він вкотре війну назвав кризою. І вкотре уникнув уточнення, що ж це за "всі сторони".

Китай знову закликає до переговорів

Нагадаємо, що напередодні він закликав до переговорів. Мовляв, затягування війни не сприяє нічиїм інтересам. За словами Цзіньпіна, Китай твердо прихильний саме до мирного урегулювання конфлікту. Але він і цього разу не зазначив, хто ж свідомо "затягує війну".

Зауважимо, що раніше він наголошував на "необхідності уникнути ескалації та розширення кризи". За словами глави держави, вирішення війни в Україні політичними засобами відповідає як інтересам Європи, так і спільним інтересам усіх держав Євразії.

Але він тоді не наголосив на важливості Росії відвести війська з території України. Власне, цього і вимагає влада нашої держави. Навпаки, він зазначив, що слід схилити Київ до переговорного процесу з Москвою.