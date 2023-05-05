Мера Одеси взяли під варту: юристка пояснила, у чому складність справи Труханова

Міського голову Одеси Геннадія Труханова взяли під варту у справі присвоєння бюджетних коштів під час купівлі заводу "Краян". Різні суди розглядають справу ще з 2018 року.

Складності процесу додає те, що у справі проходить велика кількість обвинувачених – це, окрім Труханова, його заступники, посадовці міської ради, менеджери компаній-спільників. Про це 24 Каналу розповіла юристка Центру протидії корупції Олена Щербан.

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Труханов ухилявся від суду

Спочатку справу розглядав Малинівський суд Одеси, де Труханов мав вплив, тому вони поспішали виправдати мера. Після цього, апеляційна палата Вищого антикорупційного суду (ВАКС) повернула справу на повторний розгляд вже у ВАКС. Відтак, справа перебувала 2 роки на стадії підготовчого засідання.

За словами Щербан, учасники процесу затягували розгляд справи усіма можливими способами, а тому антикорупційна прокуратура ініціювала суворіші запобіжні заходи. Зокрема, Труханову обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, або заставу у розмірі 30 мільйонів гривень. Труханов заставу не сплатив, а тому опинився під вартою.

Олена Щербан про справу заводу "Краян": дивитись відео

"Це певний сигнал для фігурантів цієї справи, що якщо уникати судових засідань, не виконувати зобов'язання, то наслідки можуть бути дуже неприємні. Сподіваюсь, що цей прецедент дисциплінуватиме учасників цієї та інших справ. Адже це не єдина справа, де учасники затягують розгляд", – заявила юристка ЦПК.

КПК завжди передбачає альтернативу заставі

Вона додала, що адвокати Труханова оскаржуватимуть це рішення в апеляції, але якщо суд залишить запобіжний захід без змін, то Труханова доставлятимуть у залу суду з СІЗО. Апеляція може призначити меншу заставу, яка також слугує своєрідним гарантом присутності на слуханнях. У випадку недотримання приписів суду, застава стягується у дохід держави.

"Такі вимоги антикорупційного законодавства – поряд з утриманням під вартою мають завжди призначати грошову заставу, як альтернативу. Було кілька спроб змінити це, але народні депутати, які мають внести зміни в антикорупційне законодавство, часто самі перебувають під слідством і перспектива опинитись у СІЗО їх дуже лякає", – наголосила Щербан.

Справа Труханова