Розмір застави сягає 30 866 000 гривень. Її потрібно внести не пізніше 5 днів від моменту її застосування. Запобіжку змінили у справі "Краян".
Раніше Прокуратура вимагає взяти мера Одеси Труханова під варту, – ЦПК
Зобов'язання Труханова
Якщо мер Одеси внесе заставу, він буде зобов'язаний:
- прибувати на кожну вимогу до суду;
- не виїжджати з України без дозволу суду;
- повідомляти про зміну свого місця проживання та роботи;
- утримуватись від спілкування з особами, яких визначив суд;
- здати не зберігання паспорта для виїзду за кордон та інші такі документи;
- носити електронний браслет.
Що відомо про справу
Труханова та інші чиновники мерії Одеси підозрюють у заволодінні коштів міського бюджету у 2016 році. Підозрюють, що вони могли незаконно отримати гроші, купивши збанкрутілий завод "Краян" за свідомо завищеною вартістю.
Раніше, у 2021 році суд призначив Труханову заставу у розмірі 30,2 мільйона гривень і зобов'язав виконувати низку вимог.