Розмір застави сягає 30 866 000 гривень. Її потрібно внести не пізніше 5 днів від моменту її застосування. Запобіжку змінили у справі "Краян".

Раніше Прокуратура вимагає взяти мера Одеси Труханова під варту, – ЦПК

Зобов'язання Труханова

Якщо мер Одеси внесе заставу, він буде зобов'язаний:

прибувати на кожну вимогу до суду;

не виїжджати з України без дозволу суду;

повідомляти про зміну свого місця проживання та роботи;

утримуватись від спілкування з особами, яких визначив суд;

здати не зберігання паспорта для виїзду за кордон та інші такі документи;

носити електронний браслет.

Що відомо про справу

Труханова та інші чиновники мерії Одеси підозрюють у заволодінні коштів міського бюджету у 2016 році. Підозрюють, що вони могли незаконно отримати гроші, купивши збанкрутілий завод "Краян" за свідомо завищеною вартістю.

Раніше, у 2021 році суд призначив Труханову заставу у розмірі 30,2 мільйона гривень і зобов'язав виконувати низку вимог.