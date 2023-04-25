Размер залога составляет 30 866 000 гривен. Его нужно внести не позднее 5 дней с момента его применения. Меру пресечения изменили по делу "Краян".

Раньше Прокуратура требует взять мэра Одессы Труханова под стражу, – ГПК

Обязательства Труханова

Если мэр Одессы внесет залог, он будет обязан:

прибывать по каждому требованию в суд;

не уезжать из Украины без разрешения суда;

сообщать об изменении своего места жительства и работы;

воздерживаться от общения с лицами, которых определил суд;

сдать не хранение паспорта для выезда за границу и другие документы;

носить электронный браслет.

Что известно о деле

Труханова и другие чиновники мэрии Одессы подозревают в завладении средств городского бюджета в 2016 году. Речь идет о заместителе Павле Вугельмане, главе постоянной комиссии по вопросам коммунальной собственности Одесского горсовета Василии Шкрябае, директоре департамента коммунальной собственности Одесского горсовета Алексее Спекторе и его заместителе Владимире Радионове.

Предполагают, что они могли незаконно получить деньги, купив обанкротившийся завод "Краян" по заведомо завышенной стоимости. Ранее, в 2021 году, суд назначил Труханову залог в размере 30,2 миллиона гривен и обязал выполнять ряд требований.