Олександр Лисак наголосив, що вранці 5 травня він планує подати апеляцію до суду. Крім цього, жодної застави за звільнення Труханова з-під варти вносити ніхто не планує.
Дивіться також Хто такий Труханов: скандальні факти про мера Одеси
Труханов хоче апелювати рішення про свій арешт
Адвокат Труханова повідомив, що рішенням суду мер Одеси, звісно ж, не задоволений. Водночас Лисак підкреслив, що гарним моментом є те, що він має право оскаржити цей вердикт.
Це ж не те що було попереднє рішення, де не можна оскаржити,
– зауважив адвокат.
Зазначимо, що Вищий антикорупційний суд 4 травня постановив взяти мера Одеси Геннадія Труханова під варту. Він має право внести заставу 13 мільйонів гривень. Міського голову затримали прямо у залі суду після завершення засідання.
Справа "Краян": що відомо
- Рішення Антикорсуд прийняв в межах справи щодо заводу "Краян".
- Труханова та ще кількох представників мерії Одеси підозрюють у заволодінні грошима з бюджету міста.
- Справа триває ще з 2016 року.
- Суть у тому, що чиновники могли придбати за заниженою ціною збанкрутілий завод "Краян".
- Сума, яку могли присвоїти Труханов та його соратники, сягає 92 мільйонів гривень.