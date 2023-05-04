Олександр Лисак наголосив, що вранці 5 травня він планує подати апеляцію до суду. Крім цього, жодної застави за звільнення Труханова з-під варти вносити ніхто не планує.

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Труханов хоче апелювати рішення про свій арешт

Адвокат Труханова повідомив, що рішенням суду мер Одеси, звісно ж, не задоволений. Водночас Лисак підкреслив, що гарним моментом є те, що він має право оскаржити цей вердикт.

Це ж не те що було попереднє рішення, де не можна оскаржити,
– зауважив адвокат.

Зазначимо, що Вищий антикорупційний суд 4 травня постановив взяти мера Одеси Геннадія Труханова під варту. Він має право внести заставу 13 мільйонів гривень. Міського голову затримали прямо у залі суду після завершення засідання.

Справа "Краян": що відомо

  • Рішення Антикорсуд прийняв в межах справи щодо заводу "Краян".
  • Труханова та ще кількох представників мерії Одеси підозрюють у заволодінні грошима з бюджету міста.
  • Справа триває ще з 2016 року.
  • Суть у тому, що чиновники могли придбати за заниженою ціною збанкрутілий завод "Краян".
  • Сума, яку могли присвоїти Труханов та його соратники, сягає 92 мільйонів гривень.