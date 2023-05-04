Александр Лысак отметил, что утром 5 мая он планирует подать апелляцию в суд. Кроме этого, никакого залога за освобождение Труханова из-под стражи вносить никто не планирует.
Смотрите также Кто такой Труханов: скандальные факты о мэре Одессы
Труханов хочет апеллировать решение о своем аресте
Адвокат Труханова сообщил, что решением суда мэр Одессы, конечно же, не удовлетворен. В то же время, Лысак подчеркнул, что хорошим моментом является то, что он имеет право обжаловать этот вердикт.
Это не то что было предыдущее решение, где нельзя обжаловать,
– заметил адвокат.
Отметим, что Высший антикоррупционный суд 4 мая постановил взять мэра Одессы Геннадия Труханова под стражу. Он имеет право внести залог в 13 миллионов гривен. Городского голову задержали прямо в зале суда после завершения заседания.
Дело "Краян": что известно
- Решение Антикорсуд принял в рамках дела по заводу "Краян".
- Труханова и еще несколько представителей мэрии Одессы подозревают в завладении деньгами из бюджета города.
- Дело продолжается еще с 2016 года.
- Суть в том, что чиновники могли приобрести по заниженной цене обанкротившийся завод "Краян".
- Сумма, которую могли присвоить Труханов и его соратники, составляет 92 миллиона гривен.