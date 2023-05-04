Александр Лысак отметил, что утром 5 мая он планирует подать апелляцию в суд. Кроме этого, никакого залога за освобождение Труханова из-под стражи вносить никто не планирует.

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Труханов хочет апеллировать решение о своем аресте

Адвокат Труханова сообщил, что решением суда мэр Одессы, конечно же, не удовлетворен. В то же время, Лысак подчеркнул, что хорошим моментом является то, что он имеет право обжаловать этот вердикт.

Это не то что было предыдущее решение, где нельзя обжаловать,

– заметил адвокат.

Отметим, что Высший антикоррупционный суд 4 мая постановил взять мэра Одессы Геннадия Труханова под стражу. Он имеет право внести залог в 13 миллионов гривен. Городского голову задержали прямо в зале суда после завершения заседания.

Обратите внимание! Ранее Труханов не внес 30,866 миллиона гривен залога, именно поэтому прокурор обратился в ВАКС относительно изменения меры пресечения на содержание под стражей.

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