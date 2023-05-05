Мэра Одессы взяли под стражу: юрист объяснила, в чем сложность дела Труханова

Городского главу Одессы Геннадия Труханова взяли под стражу по делу о присвоении бюджетных средств при покупке завода "Краян". Различные суды рассматривают дело с 2018 года.

Сложности процессу добавляет то, что по делу проходит большое количество обвиняемых – это, кроме Труханова, его заместители, должностные лица городского совета, менеджеры компаний-сообщников. Об этом 24 Каналу рассказала юрист Центра противодействия коррупции Елена Щербан.

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Труханов уклонялся от суда

Сначала дело рассматривал Малиновский суд Одессы, где Труханов имел влияние, поэтому они спешили оправдать мэра. После этого апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда (ВАКС) вернула дело на повторное рассмотрение уже в ВАКС. Следовательно, дело находилось 2 года на стадии подготовительного заседания.

По словам Щербан, участники процесса затягивали рассмотрение дела всеми возможными способами, а потому антикоррупционная прокуратура инициировала более строгие меры пресечения. В частности, Труханову выбрали меру пресечения в виде содержания под стражей, или залог в размере 30 миллионов гривен. Труханов залог не уплатил, а потому оказался под стражей.

Елена Щербан о деле завода "Краян": смотреть видео

"Это определенный сигнал для фигурантов этого дела, что если избегать судебных заседаний, не выполнять обязательства, то последствия могут быть очень неприятны. Надеюсь, что этот прецедент будет дисциплинировать участников этого и других дел. Это ведь не единственное дело, где участники затягивают рассмотрение", – заявила юрист ЦБК.

КПК всегда предусматривает альтернативу залогу

Она добавила, что адвокаты Труханова будут обжаловать это решение в апелляции, но если суд оставит меру пресечения без изменений, то Труханова будут доставлять в зал суда из СИЗО. Апелляция может назначить меньший залог, который также служит своеобразным гарантом присутствия на слушаниях. В случае несоблюдения предписаний суда залог взимается в доход государства.

"Такие требования антикоррупционного законодательства – наряду с содержанием под стражей должны всегда назначать денежный залог как альтернативу. Было несколько попыток изменить это, но народные депутаты, которые должны внести изменения в антикоррупционное законодательство, часто сами находятся под следствием и перспектива оказаться в СИЗО их очень пугает", – подчеркнула Щербан.

Дело Труханова