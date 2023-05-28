У мережі писали про "землетрус" у Києві: чи підтвердили сейсмологи

Уночі 28 травня жителі Києва повідомляли, що буцімто відчули вібрацію та підземні поштовхи. Після цього українці почали говорити, що у столиці нібито стався "землетрус".

Поштовхи відчули 28 травня під час повітряної тривоги жителі Києва та області. Варто зазначити, що у момент відчуття вібрації вибуху потужної сили не було. Сейсмологи в ексклюзивному коментарі 24 Каналу розповіли, чи дійсно у Київській області був землетрус.

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Що кажуть сейсмологи

У Головному центрі спеціального контролю спростували, що у Києві та області міг відбутися землетрус. Моніторингові засоби установи не зафіксували ніяких поштовхів.

Ні, нашими засобами не було нічого зафіксовано у тому районі. Не можемо підтвердити, що це був саме землетрус,

– заявив експерт.

Окрім того, він підкреслив, що не може пояснити, з чим були пов'язані відчуття киян. Експерт говорить, що можливо відбулося інше природне явище, але Головний центр спеціального контролю його не відстежує.

Ба більше, якби у Києві дійсно зафіксували землетрус, то інформація про інцидент з'явилася б на офіційних ресурсах Центру.

"Якщо класифікувати це як "землетрус" чи "підземні поштовхи", то ми такого не зафіксували", – підкреслив експерт.

Що цьому передувало

Головний центр спеціального контролю здійснює моніторинг геофізичних явищ на території України та Земної кулі виконує функції Національного центру даних Міжнародної системи моніторингу Організації Договору про всеосяжну заборону ядерних випробувань.

Повідомлення про "поштовхи" та "вібрації" почали з'являтися у мережі вночі 28 травня під час повітряної тривоги. Спочатку кияни не зрозуміли, що відбувається, проте згодом почали припускати, що буцімто стався "землетрус".

Речник КМВА Михайло Шаманов в ефірі телемарафону заявив, що відповідні служби згодом пояснять, чи справді відбувся землетрус.

"Я бачив у телеграмі, що кияни відчули поштовхи. Однак про це мають казати лише експерти", – наголосив речник КМВА.

Можна припустити, що повідомлення про буцімто "землетрус" могли бути ворожою ІПСО. Оскільки ворог не може похизуватися здобутками на полі бою, то прагне розхитати українське суспільство панічними настроями. Аби посіяти паніку, росіяни могли через ресурси поширити фейк про нібито "підземні поштовхи", "вібрації" та "землетрус".