В сети писали о "землетрясении" в Киеве: подтвердили ли сейсмологи

Ночью 28 мая жители Киева сообщали, что ощутили вибрацию и подземные толчки. После этого украинцы стали говорить, что в столице якобы произошло землетрясение.

Толчки почувствовали 28 мая во время воздушной тревоги жители Киева и области. Следует отметить, что в момент ощущения вибрации взрыва мощной силы не было. Сейсмологи в эксклюзивном комментарии 24 Канала рассказали, действительно ли в Киевской области было землетрясение.

Что говорят сейсмологи

В Главном центре специального контроля опровергли, что в Киеве и области могло произойти землетрясение. Мониторинговые средства учреждения не зафиксировали никаких толчков.

Нет, нашими средствами не было ничего зафиксировано в этом районе. Не можем подтвердить, что это было именно землетрясение,

– заявил эксперт.

Кроме того, он подчеркнул, что не может объяснить, с чем были связаны ощущения киевлян. Эксперт говорит, что, возможно, произошло другое природное явление, но Главный центр специального контроля его не отслеживает.

Более того, если бы в Киеве действительно зафиксировали землетрясение, то информация об инциденте появилась бы на официальных ресурсах Центра.

"Если классифицировать это как "землетрясение" или "подземные толчки", то мы такого не зафиксировали", – подчеркнул эксперт.