Меркель зробила все можливе, аби "Північний потік-2" відбувся, – Омельченко

Одним із головних завдань канцлерки Ангели Меркель під час її візиту 22 серпня до Києва було заспокоїти Україну та зняти напруження щодо "Північного потоку-2". Однак наразі Німеччина не має механізмів, щоб вплинути на Росію у випадку агресії.

Про це у прямому ефірі 24 каналу сказав директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко. Він вважає, що Меркель не зможе посилити санкції проти Росії.

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"Німеччина, і сама канцлерка, зробила все можливе, щоб газогін відбувся. Треба зауважити, що Меркель теж має обмежені можливості, оскільки її політика насамперед залежна від німецького великого бізнесу, який зацікавлений в цьому проєкті", – сказав Омельченко.

Чи підтримає Німеччина Україну

На думку директора енергетичних програм Центру Разумкова, не варто вважати, що політика Німеччини буде повністю на стороні України. Тому що у першу чергу, політика Німеччини стоїть на інтересах великого бізнесу.

"І політику проводять навіть не в інтересах Європи чи німецьких громадян. Бізнес у Німеччині має тісні контакти з Росією і залежність від неї", – зазначив Омельченко.

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