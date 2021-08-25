Меркель сделала все возможное, чтобы "Северный поток-2" состоялся, – Омельченко

Одной из главных задач канцлера Ангелы Меркель во время ее визита 22 августа в Киев было успокоить Украину и снять напряжение по "Северному потоку-2". Однако пока Германия не имеет механизмов, чтобы повлиять на Россию в случае агрессии.

Об этом в прямом эфире 24 канала сказал директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко. Он считает, что Меркель не сможет усилить санкции против России.

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"Германия, и сама канцлер сделала все возможное, чтобы газопровод состоялся. Надо заметить, что Меркель тоже имеет ограниченные возможности, поскольку ее политика прежде всего зависит от немецкого большого бизнеса, который заинтересован в этом проекте", – сказал Омельченко.

Поддержит ли Германия Украину

По мнению директора энергетических программ Центра Разумкова, не стоит считать, что политика Германии будет полностью на стороне Украины. Потому что в первую очередь, политика Германии стоит на интересах крупного бизнеса.

"И политику проводят даже не в интересах Европы или немецких граждан. Бизнес в Германии имеет тесные контакты с Россией и зависимость от нее", – отметил Омельченко.

Владимир Омельченко о Германии и "Северном потоке-2": смотрите видео

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