Об этом рассказал вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис. Он заверил, что позиция Комиссии по "Северному потоку-2" является однозначной.
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"Что касается Еврокомиссии, то она неоднократно заявляла, что это не проект общеевропейского интереса. Это очень четкая позиция Еврокомиссии", – подчеркнул Домбровскис.
Газопровод не в интересах Евросоюза
Вице-президент заявил, что "Северный поток-2" не способствует цели энергетической политики ЕС. Сейчас Еврокомиссия будет следить за декларацией США и Германии за тем, чтобы газопровод не стал проблемой для Украины как для страны-транспортера.
"Северный поток-2": последние новости
- Владимир Зеленский отметил, что во время встречи с Ангелой Меркель 22 августа не услышал конкретных ответов и экономических гарантий для Украины по "Северному потоку-2".
- Трубы газопровода уже завершили строить в водах Дании. Оттуда 20 августа отправилась трубоукладочная баржа "Фортуна".
- В Украине создают рабочую группу, которая будет разрабатывать план, чтобы нейтрализовать угрозы от российского газопровода.
- Президент Зеленский сообщил, что из-за "Северного потока-2" Украина будет терять 2 миллиарда долларов ежегодно. Кроме того, вырастут цены на газ.
- Российский "Газпром" отметил, что еще до конца 2021 года газопровод сможет транспортировать 5,6 миллиардов кубометров газа.