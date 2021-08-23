Об этом рассказал вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис. Он заверил, что позиция Комиссии по "Северному потоку-2" является однозначной.

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"Что касается Еврокомиссии, то она неоднократно заявляла, что это не проект общеевропейского интереса. Это очень четкая позиция Еврокомиссии", – подчеркнул Домбровскис.

Газопровод не в интересах Евросоюза

Вице-президент заявил, что "Северный поток-2" не способствует цели энергетической политики ЕС. Сейчас Еврокомиссия будет следить за декларацией США и Германии за тем, чтобы газопровод не стал проблемой для Украины как для страны-транспортера.

Справка. "Северный поток-2" – это российский проект газопровода, который пролегает в обход Украины и проходит через Данию, Германию, Россию, Финляндию и Швецию. США и Германия в июле 2021 года подписали договор по "Северному потоку-2". Президент США Джо Байден заявил, что проект остановить невозможно, потому что газопровод почти построили.

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