Про це розповів віцепрезидент Єврокомісії Валдіс Домбровскіс. Він запевнив, що позиція Комісії щодо "Північного потоку-2" є однозначною.

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"Що стосується Єврокомісії, то вона неодноразово заявляла, що це не проєкт загальноєвропейського зацікавлення. Це дуже чітка позиція Єврокомісії", – наголосив Домбровскіс.

Газопровід не є в інтересах Євросоюзу

Віцепрезидент заявив, що "Північний потік-2" не сприяє меті енергетичної політики ЄС. Наразі Єврокомісія стежитиме за декларацією США і Німеччини й за тим, щоб газопровід не став проблемою для України як для країни-транспортера.

Довідка. "Північний потік-2" – це російський проєкт газопроводу, що пролягає в обхід України й проходить через Данію, Німеччину, Росію, Фінляндію та Швецію. США та Німеччина у липні 2021 року підписали договір щодо "Північного потоку-2". Президент США Джо Байден заявив, що проєкт зупинити неможливо, бо газопровід майже збудували.

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