ЗМІ оприлюднили відповідні листи – з підписами прем'єр-міністра Дениса Шмигаля та голови Офісу Президента Андрія Єрмака. Очільник ОП повідомляє, що це ініціатива президента Зеленського.
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До складу робочої групи ввели урядовців
Єрмак просив погодити включення віцепрем'єрки Ольги Стефанішиної та глави Мін'юсту Дениса Малюськи до робочої групи. Шмигаль це погодив, також включили до складу і міністра енергетики Германа Галущенка.
Україна не погоджується з позицією США та Німеччини
Зазначимо, що раніше президент Зеленський наголосив, що Україна не погоджується з позицією США та Німеччини щодо російського трубопроводу. Саме "Північний потік-2" стане однією з тем, яку глава України підніме на зустрічі з президентом США Джо Байденом 31 серпня.
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Зеленський назвав російський трубопровід новим "форматом зброї" і наголосив, що це – загроза не лише для України, а й для всієї Європи.
Коротко про останні новини щодо "Північного потоку-2":
- 21 липня Ангела Меркель та Джо Байден погодили угоду щодо "Північного потоку-2".
- Німеччина зобов'язалась ініціювати санкції проти Росії, якщо вона використовуватиме газ, як зброю.
- Через документ Україна направила ноти в Брюссель та Вашингтон.
- У операторі газопроводу Nord Stream 2 AG заявили, що проєкт вже завершений на 99%.