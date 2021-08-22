Саме "Фортуна" займалася будівництвом фінальної ділянки російського газопроводу. За інформацією порталів відстеження суден MarineTraffic і Vessel Finder, наразі судно прямує в Померанську бухту.
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У безпосередній близькості від "Фортуни" перебувають ще 3 судна постачання, 2 багатофункціональні аварійно-рятувальні, а також:
- криголам "Владислав Стрижов";
- багатофункціональне судно постачання льодового класу "Венгері";
- судно "Остап Шеремета", що потрапило під санкції США 20 серпня.
Всі кораблі, що пересуваються під російським прапором, крім "Венгері", перебувають під санкціями Сполучених Штатів Америки.
Будівництво "Північного потоку-2": останні новини
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