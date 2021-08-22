Саме "Фортуна" займалася будівництвом фінальної ділянки російського газопроводу. За інформацією порталів відстеження суден MarineTraffic і Vessel Finder, наразі судно прямує в Померанську бухту.

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У безпосередній близькості від "Фортуни" перебувають ще 3 судна постачання, 2 багатофункціональні аварійно-рятувальні, а також:

криголам "Владислав Стрижов";

багатофункціональне судно постачання льодового класу "Венгері";

судно "Остап Шеремета", що потрапило під санкції США 20 серпня.

Всі кораблі, що пересуваються під російським прапором, крім "Венгері", перебувають під санкціями Сполучених Штатів Америки.

Зверніть увагу! 20 серпня 2021 року у Вашингтоні оновили санкційний список щодо пов'язаних з будівництвом "Північного потоку-2". США ввели обмеження проти двох росіян і одного судна Росії.

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