Именно "Фортуна" занималась строительством финального участка российского газопровода. По информации порталов отслеживания судов MarineTraffic и Vessel Finder, пока судно направляется в Померанскую бухту.

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В непосредственной близости от "Фортуны" находятся еще 3 судна снабжения, 2 многофункциональные аварийно-спасательные, а также:

ледокол "Владислав Стрижов";

многофункциональное судно снабжения ледового класса "Венгери";

судно "Остап Шеремета", что попало под санкции США 20 августа.

Все корабли, которые передвигаются под российским флагом, кроме "Венгери", находятся под санкциями Соединенных Штатов Америки.

Обратите внимание! 20 августа 2021 года в Вашингтоне обновили санкционный список касательно связанных со строительством "Северного потока-2". США ввели ограничения против двух россиян и одного судна России.

Строительство "Северного потока-2": последние новости