Именно "Фортуна" занималась строительством финального участка российского газопровода. По информации порталов отслеживания судов MarineTraffic и Vessel Finder, пока судно направляется в Померанскую бухту.
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В непосредственной близости от "Фортуны" находятся еще 3 судна снабжения, 2 многофункциональные аварийно-спасательные, а также:
- ледокол "Владислав Стрижов";
- многофункциональное судно снабжения ледового класса "Венгери";
- судно "Остап Шеремета", что попало под санкции США 20 августа.
Все корабли, которые передвигаются под российским флагом, кроме "Венгери", находятся под санкциями Соединенных Штатов Америки.
Строительство "Северного потока-2": последние новости
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