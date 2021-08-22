Меркель говорила з Путіним про договір транзиту газу

Співпрацю України та Німеччини у галузі енергетики продовжать. Про це канцлерка заявила під час пресконференції у Києві 22 серпня.

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За словами Меркель, у Росії вона заявила Володимиру Путіну, що Німеччина виступає за транзит газу через ГТС України до Європи.

Я з російським президентом про це говорила, що ми хочемо якнайшвидшого продовження договору, який діє до 2024 року. Ми говоритимемо про це і у Європі, і з компаніями, які з цим пов'язані,

– наголосила політикиня.

Вона додала, що США також поділяють думку про те, що газ не можна використовувати як зброю.

Що цьому передувало

Коли Росія завершить будівництво газопроводу "Північний потік-2", то її потреба в українській газотранспортній системі знизиться. Через це Україна втрачатиме 1,5 мільярда доларів щороку.

Президент США Джо Байден та канцлерка Німеччини схвалили спільну позицію щодо російської труби. Вони виступили за продовження договору про транзит газу ще на 10 років.

Меркель запевнила, якщо Росія використає "Північний потік-2" як зброю, то вона ініціює санкції у Європейському Союзі.

Зверніть увагу! Меркель приїхала до Києва 22 серпня. Однак на Кримську платформу політикиня не залишиться. Німеччину на саміті представлятиме міністр економіки та енергетики Петер Альтмаєр.



Перед ти канцлерка їздила на розмову з Путіним. Серед іншого глави держав обговорили й Україну.