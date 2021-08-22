Меркель говорила з Путіним про договір транзиту газу
Співпрацю України та Німеччини у галузі енергетики продовжать. Про це канцлерка заявила під час пресконференції у Києві 22 серпня.
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За словами Меркель, у Росії вона заявила Володимиру Путіну, що Німеччина виступає за транзит газу через ГТС України до Європи.
Я з російським президентом про це говорила, що ми хочемо якнайшвидшого продовження договору, який діє до 2024 року. Ми говоритимемо про це і у Європі, і з компаніями, які з цим пов'язані,
– наголосила політикиня.
Вона додала, що США також поділяють думку про те, що газ не можна використовувати як зброю.
Що цьому передувало
- Коли Росія завершить будівництво газопроводу "Північний потік-2", то її потреба в українській газотранспортній системі знизиться. Через це Україна втрачатиме 1,5 мільярда доларів щороку.
- Президент США Джо Байден та канцлерка Німеччини схвалили спільну позицію щодо російської труби. Вони виступили за продовження договору про транзит газу ще на 10 років.
- Меркель запевнила, якщо Росія використає "Північний потік-2" як зброю, то вона ініціює санкції у Європейському Союзі.